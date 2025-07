Cette caméra de surveillance 360° Xiaomi est à bas prix grâce à un code promo, vite !

Vous êtes à la recherche d'une caméra de surveillance 360° pour votre maison ? Optez pour la Xiaomi Smart C200 qui est proposée à bas prix grâce à la saisie d'un code promotionnel. Attention, l'offre est valable uniquement aujourd'hui !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette journée du mercredi 30 juillet 2025, Rakuten vous permet d'avoir une caméra de surveillance 360° à bas prix. Depuis le vendeur officiel Carrefour, la Xiaomi Smart C200 disponible dans un coloris blanc passe de 29,99 euros à 25,99 euros grâce au code RAKUTEN4. Pour information, le coupon de réduction doit être saisi manuellement avant la validation définitive de la commande et la livraison du produit est gratuite à domicile.

Conçue pour sécuriser votre maison ou votre appartement, la Smart C200 de Xiaomi est une caméra d'intérieur qui possède une résolution Full HD de 1080p, une surveillance panoramique à 360° (horizontal de 360° et vertical de 106°) et un codec vidéo H.265.

Compatible avec les smartphones/tablettes fonctionnant sous Android et iOS, l'objet connecté embarque aussi une détection avancée des mouvements par IA, une vision nocturne sans lumière rouge visible et des appels vocaux bidirectionnels en temps réel.

On peut également trouver un connectivité Wi-Fi, un espace de stockage jusqu'à 256 Go (via une carte microSD non fournie) et une compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant. Enfin, en termes d'installation, la Xiaomi Smart C200 est simple à configurer. Il suffit de connecter la caméra à un réseau Wi-Fi domestique et de télécharger l'application Mi Home sur l'appareil de votre choix.