Le OnePlus 15 aurait le meilleur écran de smartphone du marché, découvrez ses alléchantes caractéristiques

Le OnePlus 15 serait équipé d'un écran LIPO, qui serait plat, mais avec des bords très fins. On assiste peut-être à la mort des écrans incurvés sur les smartphones.

Il n'est pas encore officiel, mais il fait de plus en plus parler de lui. Le OnePlus 15 devrait embarquer le nouveau moteur d'imagerie DetailMax Engine qui vient tout juste d'être annoncé par la marque, qui promet des clichés nets et fidèles. Mais le constructeur mise aussi sur une nouvelle technologie d'affichage pour que son flagship se démarque des autres mobiles haut de gamme.

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 15 sera doté d'une nouvelle dalle BOE qui pourrait faire de lui le meilleur smartphone du marché en matière d'écran. Le leaker explique qu'il sera “doté de nombreuses technologies de pointe exclusives”. De précédents rapports évoquaient une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz, ce qui serait une première pour un smartphone qui n'est pas orienté gaming. Mais ce n'est sans doute pas la caractéristique la plus importante à retenir.

La fin des écrans incurvés ?

L'écran du OnePlus 15 mesurerait environ 6,78 pouces pour une définition 1,5K. Il serait donc légèrement plus petit que le OnePlus 13. Les dimensions du smartphone devraient par contre être assez similaires. Cela s'explique par le fait que OnePlus abandonnerait les bords incurvés. À la place, nous aurions une dalle plate, mais avec des bordures très fines. Pour parvenir à proposer un design plat, mais quasiment sans bord, la marque aurait recours à la technologie LIPO.

Le Xiaomi 16 Ultra devrait prendre la même direction. Xiaomi utiliserait aussi un écran LIPO sur son prochain smartphone premium, lui permettant pareillement de passer d'un design incurvé à un design plat. On parle de bords réduits à 1,1 mm ou 1,2 mm pour chacun des quatre côtés de l'appareil. On peut partir sur une base semblable pour le OnePlus 15.

Les écrans incurvés sont peu à peu abandonnés par l'industrie. Ils étaient populaires à une époque, car ils permettaient d'obtenir une expérience d'affichage sans bord et plus immersive, mais au détriment de la solidité et de l'ergonomie. Avec les progrès réalisés dans le domaine des écrans plats à bordures réduites, il ne serait pas étonnant de voir les écrans incurvés vite disparaître du marché.