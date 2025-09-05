OnePlus annonce de grands changements pour la photographie sur ses smartphones

OnePlus présente le DetailMax Engine, son nouveau moteur d'imagerie pour smartphone. La marque met fin à sa collaboration avec Hasselblad.

C'est la fin d'une époque pour OnePlus. Dans une note de blog, Pete Lau, co-fondateur et président général de la marque, officialise l'arrêt du partenariat avec Hasselblad. Depuis cinq ans, OnePlus utilisait les technologies du spécialiste de la photographie au sein de ses smartphones haut de gamme. Le dirigeant met en avant “la légendaire science des couleurs” et “le sens esthétique raffiné” d'Hasselblad, qui, dit-il, font désormais partie intégrante de l'ADN photographique de OnePlus.

Quelle est donc la suite pour le fabricant ? Pete Lau annonce que ses équipes sont en train de développer son propre moteur d'imagerie, baptisé le OnePlus DetailMax Engine. Celui est conçu avec deux idées principales en tête : clarté et authenticité. Le dirigeant fait savoir qu'à travers des échanges avec la communauté OnePlus, il a compris que les utilisateurs étaient en quête de plus de réalisme. On comprend ici que OnePlus pourrait tenter de se démarquer de certaines marques concurrentes, qui ont de plus en plus recours à l'IA et au traitement logiciel pour offrir des clichés vifs et lumineux à destination des réseaux sociaux, quitte à produire des photos qui ne ressemblent plus vraiment à la scène d'origine.

Le OnePlus DetailMax Engine remplace Hasselblad

“La photographie numérique a considérablement évolué. Il ne s'agit plus de créer des améliorations artificielles ou de vous montrer une « fausse » lune qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, grâce à une puissance de traitement accrue et à des algorithmes avancés, nous pouvons capturer et interpréter beaucoup plus de données, produisant des images d'une profondeur et d'un réalisme inégalés”, poursuit Pete Lau.

OnePlus DetailMax a vocation à présenter les scènes telles qu'elles sont, “sans embellissement excessif ni distorsion”, nous promet-on. Un premier prototype de ce nouveau moteur d'imagerie est en test. Des ajustements sont encore nécessaires, mais OnePlus est convaincu de tenir ici “une nouvelle référence en matière de clarté”.

Pete Lau tease un “prochain produit phare avec OnePlus DetailMax Engine”, qui pourrait être le OnePlus 15. Celui-ci pourrait être annoncé en octobre 2025 pour la Chine et début 2026 pour l'Europe.