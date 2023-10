AnTuTu publie la liste des 10 smartphones Android les plus puissants de septembre 2023

Le célèbre site AnTuTu a dévoilé la liste mensuelle des smartphones Android les plus puissants.

Le classement mensuel des smartphones Android les plus puissants dévoilent une tendance : le processeur Snapdragon 8 Gen 2 est bel et bien ce qu’il se fait de mieux en matière de performances. La puce haut de gamme de Qualcomm truste littéralement toutes les places, de la première à la neuvième. Samsung met un pied in extremis dans le top 10 ; pas avec un smartphone, mais grâce au processeur Dimensity 9200+ qui équipe le iQOO Neo8 Pro de Vivo.

On constatera tout d’abord que sur le podium, le classement n’a pas évolué depuis le mois dernier. Le OnePlus Ace 2 Pro domine toujours les débats, avec un score de 1 662 760. Bon second, le iQOO 11s engrange 1 645 443 points, tandis que le Red Magic 8 s Pro occupe la troisième marche, avec 1 629 654 points. En plus d’être propulsés par la même puce, ces trois appareils ont en commun de fonctionner sous Android 13 et d’être proposés dans des configurations pouvant aller jusqu’à 24 Go de RAM pour 1 To de stockage.

AnTuTu annonce les smartphones Android les plus puissants en septembre 2023

On ne pourra pas non plus s’empêcher de remarquer que c’est désormais une constante : les fabricants chinois de smartphones ne font pas que de la figuration dans la course à la performance qui les oppose à Samsung et aux smartphones américains. Ils les devancent même largement, si on se fie aux benchmarks effectués par AnTuTu. La course à l’innovation bat son plein dans l’Empire du Milieu, mais malheureusement pour les consommateurs du monde entier, ils n’en profitent que par bribes.

Alors qu’AnTuTu accorde le titre de smartphone Android le plus puissant au OnePlus Ace 2 Pro et que les consommateurs chinois peuvent profiter de ce bijou de technologie, la charge à 150 W et la technologie Rain Water Touch, par exemple, pour un tarif avoisinant les 510 €, la compagnie n’envisage apparemment pas de le proposer en dehors de ses frontières.