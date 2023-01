Le OnePlus 11 pourrait bien coûter moins cher que prévu en France

Alors que le lancement global du OnePlus 11, et de fait son prix en France se font encore attendre, une nouvelle fuite redonne de l’espoir aux utilisateurs. En effet, les prix sur le marché indien ont été révélés et, bonne nouvelle, ceux-ci sont moins élevés que ce à quoi on aurait pu s’attendre. De quoi faire quelques prévisions pour son tarif français.

Le 4 janvier dernier, les utilisateurs chinois ont découvert le OnePlus 11 en avance sur le reste du monde, conformément aux habitudes du constructeur. De notre côté, comme pour le reste du globe, il faudra attendre le 7 février avant de pouvoir acheter le nouveau flagship. De fait, les prix en euros sont encore inconnus à l’heure actuelle et il est bien difficile de prévoir avec précision à quoi l’on peut s’attendre sur ce point.

En se référant au OnePlus 10 Pro qui avait été commercialisé à partir de 919 euros en France, il semblait adéquat d’affirmer que son successeur sera vendu plus cher en Occident qu’en Chine. Pour rappel, le OnePlus 11 est actuellement disponible à partir 3999 yuans, soit 547 €, dans l’Empire du Milieu. Néanmoins, il n’est pas impossible que le constructeur décide finalement de ne pas (trop) augmenter ses prix en Europe et en Occident. C’est en tout cas ce que suggère une récente fuite relayée par le site PriceBaba.

Le OnePlus 11 à partir de 700 € en France ?

Ce dernier affirme en effet avoir pris connaissance de tous les prix sur le marché indien pour le OnePlus 11. Le smartphone serait ainsi disponible à 54 999 roubles pour sa version 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, 59 999 roubles pour 256 Go de stockage et 16 Go de RAM et 66 999 roubles pour 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Après conversion, ces prix correspondent respectivement à 620 €, 677 € et 755 €.

L’augmentation par rapport au marché chinois a donc bien eu lieu, mais est bien moins importante que ce à quoi l’on s’attendait. Ceci étant dit, il ne suffit bien sûr pas de convertir les prix à partir du rouble pour obtenir les tarifs en euros. À la place, on peut plutôt s’attendre à des prix débutant à 700 € et montant jusqu’à 800 € pour la version la plus chère, ce qui reste malgré tout moins cher que le OnePlus 10 Pro à sa sortie. Précisons toutefois qu’il ne s’agit là que de prévisions, à prendre donc avec des pincettes.

Source : Pricebaba