Le OnePlus 11 moins cher en France, Starlink visé par l’armée russe, c’est le récap

Ce mardi 24 janvier 2023, de nouvelles informations concernant le OnePlus 11 ont été publiées sur la toile. Bonne nouvelle, le prix du flagship sera moins cher en France. Starlink, l'internet par satellites de SpaceX, est visé par l'armée russe en Ukraine. Un géant de l'IPTV illégale ferme ses portes. C'est le récap des actus.

Ce mardi 24 janvier 2023 a été marqué par une actualité TV plutôt importante. En effet, le patron de Free Xavier Niel a fait savoir ses ambitions concernant M6. En effet, l'opérateur compte se positionner pour racheter les fréquences de diffusion de la 6e chaîne, mais aussi de TF1. En d'autres termes, Free pourrait donc proposer sa propre chaîne de TV à la place de M6 ou TF1.

Dans le reste de l'actualité, nous avons également appris qu'un pirate a réussi à s'emparer des codes sources de League of Legends et Teamfight Tactics, deux jeux importants de Riot Games. En raison de cette attaque, les serveurs de tous les jeux du studio américain ont été mis hors-ligne. Et si aucune donnée des joueurs n'a été compromise, Riot Games s'inquiète de l'apparition éventuelle de nouveaux cheats. Pour cause, le code source du système anti-triche de la société a aussi été volé. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les principales actualités de ce mardi 24 janvier 2023.

Le OnePlus 11 moins cher en France ? Les prix indiens l'indiquent

Alors que l'on attend toujours le lancement officiel des OnePlus 11 dans le monde, les prix indiens des prochains flagships de la marque viennent de fuiter sur la toile. On constate avec étonnement que les tarifs sont moins élevés que ceux des OnePlus 10 sur le marché indien. Après conversion, on pourrait donc envisager un OnePlus 11 proposé à partir de 700 € en France.

Un géant du streaming illégal ferme subitement ses portes

Le bouquet IPTV illégal USTVGO vient de fermer ses portes. Sur son site, on peut y lire le message suivant : “Désolé, nous sommes fermés”. Cette annonce est présente sur toutes les URL alternatives du service de streaming. Ce géant comptait pas moins de 16 millions de visiteurs par mois grâce à un catalogue fourni d'une centaine de chaînes de TV américaines comme ABC, CBS ou HBO.

Peu de temps après le début de la guerre, Elon Musk s'est engagé à aider les forces ukrainiennes via SpaceX en fournissant des kits Starlink, son service internet par satellites. Dans une récente interview, l'un des cadres du programme spatial russe a pointé du doigt la responsabilité des équipements Starlink dans les dégâts causés à l'armée russe.

