Bouygues Telecom lance Bbox Gaming, la fibre et une Xbox Series S pour 1 € de plus

Bouygues Telecom, en partenariat avec Xbox, vient d'annoncer le lancement de la Bbox Gaming, une toute nouvelle formule internet incluant une offre Bbox Fibre, et pour un 1 € de plus, une Xbox Series S et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Voici les détails.

Alors que Microsoft tiendra une nouvelle conférence Xbox ce 25 janvier 2023, le constructeur vient de s'associer avec Bouygues Telecom pour le lancement d'une offre inédite baptisée Bbox Gaming. L'idée avec cette formule est de proposer un abonnement fibre optique de l'opérateur, et d'inclure pour un euro de plus, une Xbox Series S et 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate.

“Cette offre permet de bénéficier du “meilleur des WIFI” grâce aux nouveaux modems WiFi 6E ou WiFi 6 de Bouygues Telecom et d'une console Xbox de nouvelle génération, qui offre aux familles et amateurs de jeux vidéo une expérience exceptionnelle de jeu alliant vitesse et performance”, écrit l'opérateur dans son communiqué de presse officiel.

Précisons toutefois qu'il s'agit d'une offre soumise à un engagement de 24 mois et valable uniquement pour toute première souscription à la formule Bbox Must Gaming (41,99 € par mois) ou Bbox Ultym Gaming (50,99 € par mois), le tout sous réserve d'éligibilité et de raccordement de la fibre jusqu'à votre domicile.

Une Xbox Series S et la fibre Bouygues à moindre coût

Dès l'activation de l'offre, et en échange d'un euro supplémentaire, l'utilisateur pourra donc prétendre à une remise sur l'achat d'une Xbox Series S et 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate sur le site la Vitrine High Tech. Cela représente une économie de 337 € d'après Bouygues.

Et si les 3 mois d'abonnement au Game Pass vous paraissent insuffisants, il est possible d'obtenir un abonnement de deux ans. Dans ce cas précis, il faudra rajouter de votre poche non pas un euro, mais 159 €. Ici, cela représente une économie importante de 610 €. On regrette toutefois que l'opérateur ne propose une offre avec une Xbox Series X… Mais compte tenu du prix plus élevé de la console, il aurait été impossible de proposer un formule incluant la machine pour 1 euro supplémentaire.

Rappelons toutefois que Microsoft propose depuis deux ans maintenant des facilités pour acquérir l'une de ses deux consoles de nouvelle génération avec le Xbox All Access. Cette formule, disponible auprès des partenaires du constructeur comme Micromania ou la Fnac, permet de payer sa Xbox Series X ou Series S sur 2 ans sans frais (et sans avance). En échange de 32,99 €/mois pour une Series X ou de 24,99 €/mois pour une Series S, vous bénéficiez également d'un abonnement de 2 ans au Xbox Game Ultimate et son catalogue grandissant.