Le OnePlus 11 débarque en France, Orange augmente encore ses prix, c’est le récap

Le OnePlus 11, le nouveau smartphone haut de gamme à partir de 849 €, vient de débarquer en France. Orange augmente encore ses prix sur ses forfaits dès avril 2023. The Last of Us Part 3 en développement sur PS5, mais aussi sur PS6, c'est le récap des actualités du mardi 7 février 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 7 février 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes la baisse des prix des iPhone 14. En effet, Apple éprouve visiblement des difficultés à atteindre ses objectifs de vente sur cette génération, ce qui amène la marque à la pomme à revoir à la baisse les tarifs de ses derniers smartphones.

Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a présenté Bard, le concurrent direct de ChatGPT. Comme son principal adversaire, Bard est “un service d'IA conversationnel” développé pour répondre aux moindres questions des utilisateurs. A la différence près que Bard utilise les informations disponibles en ligne pour améliorer ses réponses.

Dans le reste de l'actu, nous avons appris que la Nintendo Switch a établi un nouveau record de ventes. En effet, la petite console hybride de BigN a dépassé la GameBoy. Désormais, la Nintendo Switch peut se targuer d'être la 3e console la plus vendue au monde de l'Histoire, rien que ça. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les informations à retenir de ce mardi 7 février 2023.

Le OnePlus 11 fait ses débuts en France

L'actualité Android a été marquée par l'arrivée du OnePlus 11 sur le marché français, le dernier smartphone haut de gamme du constructeur chinois. Disponible à partir de 849 €, l'appareil peut compter sur une fiche technique particulièrement séduisante : Soc Snapdragon 8 Gen 2, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X, du stockage USF 4.0, du Gorilla Glass Victus et un écran AMOLED E4 120 Hz et LTPO 3.0 de 6,7 pouces.

Pour en savoir plus : OnePlus 11 – le smartphone haut de gamme est enfin lancé en France à partir de 849€

Orange augmente encore les prix de ses forfaits mobile

Depuis le début d'année, tous les opérateurs téléphoniques français, à l'exception de Free, ont augmenté les prix de leurs offres mobile et Internet. Et justement, Orange vient de prévenir ces clients des formules Open d'une hausse du prix de leur facture de 2 € supplémentaires par mois. Cette nouvelle politique tarifaire entrera en vigueur dès avril 2023.

Pour en savoir plus : Orange augmente à son tour le prix de ses forfaits à partir d’avril 2023

The Last of Us Part 3 sur PS5… et sur PS6

Une source en interne chez Sony a confirmé à nos confrères que le développement de The Last of Us Part 3 était bel et bien lancé. Fait intéressant, le titre serait évidemment prévu pour la PS5, mais également sur PS6, avec un lancement ultérieur vers l'horizon 2026. Une théorie pas si farfelue que ça, quand on prend compte le temps nécessaire de nos jours pour produire un jeu AAA (généralement plus de 5 ans).

Pour en savoir plus : The Last of Us – un 3e jeu en développement pour la PS5… et la PS6 ?