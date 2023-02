The Last of Us : un 3e jeu en développement pour la PS5… et la PS6 ?

Une source chez Sony a déclaré à nos confrères du site The Leak qu'un 3e opus de la saga vidéoludique The Last of Us était en cours de développement. Selon elle, le jeu débarquerait sur PS5 évidemment, mais viserait également un lancement sur la PS6. Une théorie plausible, compte tenu de la durée nécessaire actuellement pour produire un jeu AAA.

Comme vous le savez peut-être, le leaker réputé ViewerAnon a créé la surprise en décembre 2022 en annonçant sur Twitter le développement d'un 3e jeu The Last of Us. De quoi donner du baume au coeur des fans, qui compensent pour l'instant leur manque d'aventures post-apocalyptiques en regardant l'excellente adaptation TV The Last of Us produite par HBO.

Pour appuyer ses propos, l'insider a pu s'appuyer sur une déclaration de Neil Druckmann lui-même, le co-président de Naughty Dog et le directeur des deux premiers opus de la saga vidéoludique, qui a évoqué la possibilité d'un 3e épisode dans le podcast Script Apart en janvier 2023. Il explique notamment avoir déjà esquissé les grandes lignes du scénario avec son co-auteur Halley Gross.

Toutefois, il est rapidement revenu sur ses déclarations lors d'une récente interview pour Buzzfeed. Dans cet entretien, le cadre a déclaré qu'un 3e opus sera lancé, à condition d'avoir une “une histoire passionnante qui véhicule un message universel et une déclaration sur l'amour, comme l'ont fait les deux premiers jeux”.

Une source chez Sony confirme l'existence du jeu

Vous l'aurez compris, l'existence d'un 3e opus de The Last of Us est pour l'instant des plus incertaines, même si les têtes pensantes de Naughty Dog, Neil Druckmann en tête, ne sont pas totalement hermétiques à l'idée. Or et si l'on en croit nos confrères du site The Leak, une source de Sony vient de leur confirmer le développement du titre.

Selon ses dires, Sony a classé le jeu comme “En cours” avec Naughty Dog à sa tête. Et fait intéressant, le titre serait évidemment destiné à une sortie sur PS5… Mais aussi sur PS6 ! Qu'est-ce que cela signifie ? En d'autres termes, The Last of Us Part 3 pourrait être lancé vers la fin de vie de la PS5, avant d'être décliné dans une version améliorée à destination de la PS6.

Une sortie sur PS6 loin d'être improbable

En soit, la chose est loin d'être improbable. Le premier The Last Of Us a fait ses débuts en juin 2013 sur PS3 avant de sortir sur PS4 dans une version Remastered un an plus tard, en juillet 2014 précisément. Par ailleurs, il faut prendre en compte le temps nécessaire aujourd'hui pour développer un jeu AAA, comme l'a rappelé le journaliste réputé Jason Schreier : “Fait amusant : les cycles de production des jeux vidéos sont devenus si longs que si un studio de jeux à gros budget commençait à travailler sur un tout nouveau projet, il serait probablement destiné à la Playstation 6″.

De son côté, Paul Tassi du site Forbes penche également pour une sortie de The Last of Us Part 3 en 2026 : “The Last of Us est sorti en juin 2013. The Last of Us Part II est sorti en juin 2020, mais entre temps, Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy ont été réalisés. Donc, bien sûr, une date de sortie potentielle en 2026 pour The Last of Us Part 3 s'aligne assez bien, et s'alignerait également sur les plans apparents pour la série HBO”, écrit-il dans un récent article sur le sujet. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires.

