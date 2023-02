La Nintendo Switch éjecte la GameBoy pour devenir la 3e console la plus vendue au monde

La GameBoy tombe un peu plus dans les oubliettes de l’Histoire. Elle s’est fait voler sa troisième place de console de jeu la plus vendue au monde par sa petite sœur, la Switch de Nintendo.

Malgré tous les défauts qu'on peut trouver aux consoles de Nintendo, ces dernières se vendent toujours comme des petits pains. Les chiffres de ventes de la Switch viennent de paraître, et encore une fois, les nouvelles sont bonnes pour les créateurs de Super Mario.

Six ans après sa commercialisation, la Switch de Nintendo parvient sur la troisième marche du podium des consoles de jeu les plus vendues de l’Histoire. Si la PlayStation 2 et la Nintendo DS sont bien accrochées aux deux premières positions, avec 155 et 154 millions d’unités vendues respectivement, la Switch vole la troisième place à l’antique GameBoy, à 122 millions.

La Switch de Nintendo remplace la GameBoy sur le podium des consoles les plus vendues

On notera qu’elle passe également devant la PS4, dont le compteur est pour l’instant bloqué à 117 millions. Cette situation pourrait cependant changer dans les prochains temps, puisqu’il se murmure que Sony va lancer une grande offensive sur les prix de sa pénultième console. Le monde traverse une crise économique, et à en croire Euro Gamer, les ventes de consoles de jeu ont baissé de 21 %.

Dans le même ordre d’idées, les ventes de jeux vidéo sur Switch ont certes ralenti, mais les jeux édités par Nintendo même se sont mieux vendus. Comme prévu, Pokémon Scarlet/Violet et Splatoon 3 ont boosté les ventes de la compagnie, les licences totalisant à elles trois plus de 30 millions d’exemplaires en moins de deux mois. Dans ce contexte, la PlayStation 2 et la Nintendo DS doivent-elles s’inquiéter pour leurs positions ? Nombre d’observateurs estiment que non. Selon eux, la Nintendo Switch arrive en fin de course, et le seul jeu AAA attendu pour est « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ». Il ne devrait sortir qu’au mois de mai 2023.

Source : Euro Gamer