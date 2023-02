Orange augmente à son tour le prix de ses forfaits à partir d’avril 2023

Ce début d’année est marqué par la hausse des prix des abonnements des forfaits télécoms chez tous les opérateurs. Les abonnés Orange n’y ont pas échappé. Ce matin, ils sont nombreux à avoir reçu la mauvaise nouvelle dans leur boîte mail. Les tarifs vont augmenter, et ce, dès le mois d’avril prochain.

« Nous faisons face actuellement à une augmentation importante de nos coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente nos réseaux mobile et internet. » Voilà une phrase que les abonnés Orange redoutaient de voir arriver dans leur courrier, tout en sachant qu’elle finirait inévitablement par arriver un jour. Ce matin, l’opérateur historique a commencé à annoncer la mauvaise nouvelle aux abonnés.

La firme avait prévenu en fin d’année dernière : ses tarifs étaient voués à augmenter, en raison de l’inflation et de la flambée des prix de l’électricité. Celle-ci n’est d’ailleurs pas la seule, puisque toute la concurrence, exception faite de Free — encore que — s’y est mise. Depuis le début d’année, tous ont annoncé des hausses des prix sur leurs abonnements respectifs, précisément pour les mêmes raisons évoquées par Orange.

Les prix grimpent aussi pour les abonnés Orange

« Nous avons cependant décidé de ne pas répercuter la totalité de cette hausse sur nos clients », se justifie néanmoins Orange, juste avant d’annoncer la sentence : 2 € de plus par mois pour l’offre Open. Comme pour la concurrence, cette augmentation n’est pas la même selon les forfaits. Pour les abonnés Sosh par exemple, celle-ci est égale à 1 € par mois supplémentaire. On vous conseille de consulter rapidement votre boîte mail pour savoir ce qui vous attend personnellement.

Dans les deux cas, ce nouveau montant sera effectif à partir du mois d’avril prochain. On notera également qu’Orange a, semble-t-il, appris des erreurs de ses prédécesseurs. Après la polémique suscitée par SFR et le manque de visibilité de ses annonces, l’opérateur a bien pris soin d’informer ses abonnés de manière claire, en plus de livrer les détails clairement. Ceci dit, pas certain que cela suffise à faire avaler la nouvelle.