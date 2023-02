Xiaomi, Oppo et OnePlus sont accusés d’installer délibérément des spywares sur leurs smartphones

Xiaomi, Oppo, OnePlus transmettraient systématiquement les données des utilisateurs chinois de leurs smartphones à diverses entités.

Une étude portant sur « les données transmises par les applications système préinstallées sur les smartphones Android de trois des fabricants les plus populaires en Chine » nous révèle les libertés que prennent OnePlus, Oppo et Xiaomi avec les informations des utilisateurs dans l’Empire du Milieu. En préambule, les chercheurs nous rappellent que la Chine est le pays comptant le plus d’appareils tournant sous Android au monde.

À lire — Test OnePlus 11 5G : sans maîtrise la puissance n’est rien

Le papier est intitulé « La confidentialité d’Android OS passée à la loupe — Un conte qui nous vient de l’Est ». Il nous rapporte qu’après avoir étudié les données transmises par les différents systèmes préinstallés dans les smartphones de marque Xiaomi, Oppo et OnePlus distribués en Chine, ils ont pu conclure que les appareils concernés sont infestés de vraies passoires à données privées. Pire encore, de nombreux logiciels inclus de base sont des spywares, dans la surcouche MIUI 14 des Xiaomi, par exemple, qui ont des privilèges étendus et transmettent méthodiquement les données de leurs utilisateurs vers les serveurs d'opérateurs nationaux.

Les fabricants de smartphones chinois envoient les données sensibles des utilisateurs aux opérateurs téléphoniques

Les informations sensibles concernant l’appareil des utilisateurs, leurs identifiants, leurs coordonnées de géolocalisation, leur numéro de téléphone, les applications utilisées, leurs journaux d’appels, tout y passe, et cela, à l’insu des citoyens. Lorsque l’on connaît les liens étroits qu'entretiennent le secteur privé et l'État chinois, on n’ose imaginer à quelles fins ces montagnes de données seront utilisées.

Ces dernières années, grâce à leur rapport qualité/prix imbattable, les smartphones de ces fabricants ont su convaincre les clients européens. Les appareils vendus sur le Vieux Continent transmettent-ils aussi les données vers la Chine ? Il est impossible de se prononcer sur ce point. On peut se rassurer en se disant que la législation européenne, avec le RGPD notamment, est la plus restrictive. On peut aussi se rappeler que dès 2021, un responsable du contre-espionnage américain estimait que la Chine avait recueilli les données personnelles de 80 % des Américains.