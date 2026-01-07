Le mystère Bételgeuse : l’énigme décennale auréolant l’étoile colossale enfin résolue par Hubble

Le plus grand mystère de cette étoile supergéante rouge, Bételgeuse, vient enfin d'être élucidé grâce au télescope spatial Hubble. Sa découverte capitale change notre regard sur cet astre intrigant et pourrait redéfinir notre compréhension de la lente agonie des étoiles massives.

Après plus de trente ans d’existence, le télescope spatial Hubble continue d’enchaîner les découvertes stupéfiantes, de celles qui éclairent les mystères du cosmos et (re)dessinent notre compréhension de l’Univers. Parmi celles-ci figure sa récente observation, pour la première fois, d’une collision d’astéroïdes géante.

Sa nouvelle trouvaille de taille concerne une étoile supergéante rouge située dans la constellation d’Orion, à environ 650 années-lumière de la Terre. Son nom ? Bételgeuse. Ses variations de luminosité intriguent les scientifiques depuis des décennies. Si plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce comportement particulier, Hubble vient enfin de percer son secret. Voici ce que révèle l’étude menée par les chercheurs du Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian relayée par la NASA.

Hubble confirme enfin l’existence de l’insaisissable étoile compagne de Bételgeuse

Bételgeuse représente un laboratoire exceptionnel pour comprendre comment les étoiles de son acabit vieillissent et perdent leur matière avant leur funeste destin de supernova. En effet, sa masse titanesque (elle pourrait contenir plus de 400 millions de Soleils !) et sa relative proximité en font l’une des rares étoiles dont on peut directement étudier la surface et l’atmosphère environnante.

Les astronomes ont ainsi pu repérer deux rythmes étranges : un cycle de 400 jours qu’ils attribuent depuis peu à des pulsations internes et un de 2 100 jours qui demeurait inexpliqué. Les scientifiques ont envisagé des nuages de poussière, une activité magnétique ou encore une étoile compagne occultée par la supergéante – cette dernière hypothèse étant la plus probable selon de récentes études, mais aucune preuve solide ne la corroborait… Jusqu’à maintenant.

Hubble a permis, avec le soutien de deux télescopes terrestres, de détecter le sillage de cette fameuse étoile compagne cachée, baptisée Siwarha, dans la vaste atmosphère de Bételgeuse. Grosso modo, ce sont les signes directs de cette traînée de gaz qui confirment non seulement l’existence de Siwarha, mais également l’influence qu’elle exerce sur l’apparence et le comportement particulier de Bételgeuse lorsqu’elle traverse les couches externes de son atmosphère.

Puisque cette traînée apparaît juste après que Siwarha est passée devant Bételgeuse – ce qui se produit tous les six ans environ et correspond au second cycle –, les scientifiques prévoient déjà de nouvelles observations pour sa réapparition en 2027. Au-delà de lever le voile sur l’un des plus grands mystères de la supergéante, la découverte de Hubble pourrait permettre de percer les secrets de ses semblables.