Le manette Xbox Elite sans fil Series 2 Core est affichée à moins de 100 € pendant les soldes

Les promotions continuent chez Cdiscount. Durant les soldes, la nouvelle manette sans fil Xbox Elite Series 2 Core est proposée à seulement 99,99€. Une belle offre pour cette manette premium toujours affichée à 129,99€ chez la concurrence.

Sortie en septembre 2022, la Xbox Elite Series 2 Core se présente en alternative à la Xbox Elite Series 2. Cette manette sans fil premium offre aux gamers un confort de jeu optimal. Cdiscount propose actuellement la manette à seulement 99,99€ au lieu de 129,99 €.

La Xbox Elite Series 2 Core se démarque par sa robe blanche. Elle embarque les principales fonctionnalités offertes par son homologue affiché plus cher. On retrouve ainsi des joysticks à la tension ajustable, des poignées en caoutchouc enveloppantes et des gâchettes ultra-sensibles plus courtes.

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 3 profils personnalisés tout en passant d’un profil à l’autre en toute simplicité.

La Xbox Elite Series 2 Core fonctionne sans fil. Grâce à sa batterie rechargeable, vous pouvez profiter d’une autonomie maximale de 40 heures. Vous pouvez l’utiliser à l’aide du Bluetooth ou du câble USB-C fourni. La manette est compatible Xbox Series X et S, Xbox One, PC Windows et Mobile.

