Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est à moins de 600 € pour les soldes, c’est une excellente affaire !

Vous cherchez un PC portable gaming avec de bonnes caractéristiques à petit prix ? Durant les soldes d’été, Amazon affiche le Lenovo IdeaPad Gaming 3 à 599 € au lieu de 849 €. Une aubaine pour ce modèle de 15 pouces avec RTX 3050 !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’été continuent sur Amazon. DU 26 juin au 23 juillet, vous pouvez vous équiper à prix réduit grâce aux nombreuses promotions. Cette fois, c’est au tour du PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 de voir son prix chuter de 30%, passant ainsi de 849,99 € à seulement 599,99 €.

Comme son nom l’indique, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est un PC portable adapté au gaming. Il est d’ailleurs équipé d’un grand écran FHD de 15,6 pouces aux bords fins et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les images sont fluides et les couleurs vives sont bluffantes.

Il embarque par ailleurs un processeur AMD Ryzen 5 6600H cadencé à 4.5 GHz et couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. On retrouve aussi 16 Go de RAM DDR6 et un disque dur SSD de 512 Go. Grâce au système de refroidissement Quad Vent amélioré, vous pouvez jouer de longues heures sans craindre les surchauffes.

Enfin, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 profite d’une connectique complète. Il est doté de 3 ports USB (2 USB 3.2 Gen 1 et 1 USB 3.2 Gen 2 (type C). Il est également équipé d’un port HDMI, d’une prise jack de 3,5 mm et d’une entrée RJ 45. À noter : ce modèle est vendu sans système d’exploitation. Normalement en vente à 849,99 €, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 n’est affiché qu’à 599,99 € sur Amazon. Vite, ne tardez pas pour en profiter.

À lire également : Découvrir notre sélection complète des meilleurs bons plans des soldes Amazon ici.