Les Galaxy S23 en approche, une faille de sécurité dans les sites de torrent, c’est le récap’ de la semaine

Les coloris des Galaxy S23 dévoilés, une faille de sécurité chez certains sites de téléchargement illégal, première victoire de la Liga contre les services IPTV, c’est le récap’ de la semaine.

Vous attendez la sortie des Galaxy S23 avec impatience ? Voici quelques nouveaux détails sur leurs coloris et configurations de stockage. Alors que TorrentFreak met en garde les utilisateurs contre trois sites de torrent privés victimes d’une faille de sécurité, la Liga parvient à faire supprimer l’application IPTV Smarters Pro du Google Play Store et le YouTubeur DidYouKnowGaming voit son documentaire à nouveau disponible sur YouTube malgré la suppression réclamée par Nintendo.

Des nouvelles du Galaxy S23

À un mois du lancement officiel des Galaxy S23, un nouveau rapport lève le voile sur les quatre coloris qui seront disponibles en France. Samsung proposera donc ses smartphones en Phantom Black, Botanic Green, Misty Lilac et Cotton Flower chez les revendeurs tiers et proposera également des couleurs exclusives sur son site. On connait également les différentes configurations de stockage des futurs flagships de Samsung.

Lire : Galaxy S23 : on connait enfin tous les coloris et les différentes configurations de stockage

Méfiez-vous de certains sites de téléchargement illégal

Un informateur anonyme a contacté le blog TorrentFreak après avoir repéré une faille de sécurité dans trois célèbres sites de téléchargement illégal. Les sites en question n’ont pas été cités, mais il semblerait qu’ils aient en commun le programme Torrent Auto Loader, qui n’est pas protégé par mot de passe. Il ne nous reste plus qu'à espérer que ces services de torrent privés se reconnaissent et règlent cette faille afin de protéger les données personnelles de leurs utilisateurs.

Lire : Torrent : une énorme faille de sécurité repérée dans 3 célèbres sites de téléchargement illégal

Un YouTubeur voit sa vidéo remise en ligne malgré la suppression réclamée par Nintendo

Alors que Nintendo avait obtenu la suppression d’un documentaire portant sur un projet Zelda de Retro Studios raté, le YouTubeur DidYouKnowGaming semble avoir obtenu gain de cause face au constructeur japonais. Face à la suppression de sa vidéo en décembre 2022, le vidéaste avait accusé Nintendo de censurer son travail de journaliste. La plateforme a depuis décidé de remettre en ligne la vidéo.

Lire : Nintendo baisse les armes devant un YouTubeur, c’est historique

IPTV Smarters Pro disparaît du Play Store en Espagne

La ligue de football espagnole (Liga) a récemment dressé une liste des sites et applications qui enfreignent la loi en matière de diffusion dans son pays. L’application IPTV Smarters Pro s’est ainsi vue supprimée du Play Store de Google, la justice considérant que ce service donnait aux utilisateurs la possibilité de « visualiser les chaînes de télévision premium dans lesquelles les matchs de La Liga étaient diffusés, entre autres contenus. »

Lire : IPTV : la justice ordonne à Google la suppression d’un lecteur pirate du Play Store

Une facturation excessive pour conserver sa Livebox

Alors que l’utilisateur Paingout souhaitait changer de forfait Internet chez Orange, il ne s’attendait pas à recevoir une facture de 100 euros simplement pour conserver sa box. L’utilisateur s’est empressé de partager son expérience sur Twitter. De nombreux internautes ont réagi en annonçant vouloir changer d’opérateur. L'opérateur, quant à lui, ne partage sur son site aucune explication pour justifier ces frais.

Lire : Orange facture 100€ pour conserver sa Livebox lors d’un changement de forfait, les abonnés enragent

Nos tests de la semaine

Razer Edge 5G : une console portable à petit prix

Razer a profité du CES 2023 de Las Vegas pour présenter la Razer Edge 5G. Cette console portable Android sera parfaite pour les gamers qui n’ont pas un gros budget. En effet, pour 400 euros, les joueurs pourront se faire plaisir avec une console optimisée pour le jeu local mais aussi pour le cloud gaming. Notre prise en main nous a permis de découvrir une console portable complète dont la fiche technique ne peut que séduire.

Lire : CES 2023 : prise en main de la Razer Edge 5G, la console portable Android hyper abordable

Carte graphique RTX 4070 Ti : une vraie championne

Nvidia propose ici une carte graphique très performante, avec une consommation très bien maitrisée. Elle est idéale notamment pour les joueurs qui disposent d’un écran en 1440p. La RTX 4070 Ti est parfois un peu juste pour des jeux en 4K mais on adore certaines de ses technologies comme le DLSS 3.0 et sa suite logicielle parfaite pour accompagner les utilisateurs. Nvidia propose donc un produit performant pour un prix tout à fait raisonnable.

Lire : Test RTX 4070 Ti : la nouvelle reine des cartes graphiques grand public