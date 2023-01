Orange facture 100€ pour conserver sa Livebox lors d’un changement de forfait, les abonnés enragent

C’est une bien mauvaise surprise qu’a découvert l’utilisateur Paingout, qu'il s’est empressé de partager sur Twitter. En souhaitant modifier son forfait Internet chez Orange, celui-ci a constaté qu’il devrait payer 100 € supplémentaires… simplement pour pouvoir conserver sa box actuelle. Pire encore, l’opérateur historique ne fournit aucune explication viable pour ces frais.

Nous ne sommes plus à une mauvaise surprise près de la part des opérateurs, mais celle-ci est particulièrement cynique. Alors que de nombreux abonnements Internet et mobiles seront bientôt sujets à une hausse des prix, beaucoup d’utilisateurs cherchent aujourd’hui à transitionner sur un forfait moins onéreux pour, à défaut de faire économies, éviter de recevoir une facture plus salée dans les prochains mois.

C’est ainsi que Paingout, membre de Twitter, s’est rendu sur le site d’Orange, où il a découvert qu’il pouvait bénéficier d’un forfait mobile et fibre similaire à celui dont il profite déjà, mais pour 5 € de moins par mois. Tout semblait donc aller pour le mieux, jusqu’à ce qu’il arrive sur la page suivante. Dessus, Orange l’informe qu’il devra payer 100 € de « frais de conservation » de sa Livebox 6.

Orange fait payer très cher ses changements de forfait

Pire encore, Orange ne daigne pas donner plus d’explications sur son site. Paingout rapporte en effet avoir cliqué sur un lien censé donner plus de contexte autour de ces frais, puis avoir été accueilli par une phrase pour le moins énigmatique : « En changeant dès maintenant pour une offre moins chère, des frais s’appliquent. » Plus loin, l’utilisateur explique avoir essayé de passer sur une offre sans engagement, pour un résultat encore plus mitigé.

En effet, le changement d’offre est cette fois facturé 150 €, auxquels s’ajoutent 100 € d’activation pour sa Livebox 6, soit un total de 250 € pour une Livebox pourtant déjà bel et bien fonctionnelle. En commentaires, Orange a indiqué que la Livebox 6 n’est proposée sans frais qu’avec le contrat dont bénéficie Paingout. De leur côté, les internautes n’ont pas manqué l’occasion de souligner l’ironie de la situation. « Merci, j’hésitais et tu viens de me convaincre d’aller chez Bouygues », témoigne l’un d’entre eux.