IPTV : la justice ordonne à Google la suppression d’un lecteur pirate du Play Store

Nouvelle décision de justice concernant les services : suite à la plainte de la Liga, la ligue de football espagnole, l’application IPTV Smarters Pro a été supprimée du Play Store par Google. Une jolie victoire pour l’organisation, mais qui est encore loin d’en avoir fini avec les applications pirates de diffusion de contenu.

Les services IPTV ont décidément du souci à se faire. Depuis quelques années, la justice et les ayant droit resserrent l’étau autour des pirates se trouvant derrière les plateformes de diffusion illégales, et n’hésitent pas à infliger des amendes montant parfois jusqu’à plusieurs millions d’euros. Souvent toutefois, c’est la plateforme elle-même qui est visée directement par les autorités.

La Liga l’a parfaitement compris et, en début d’année dernière, a dressé une liste dantesque d’applications et de sites qu’elle juge illégale. Selon la ligue de football espagnole, ce sont pas moins de 20 services IPTV, 30 sites de streamings et 80 applications, à savoir des lecteurs de vidéo, qui enfreignent la loi de son pays en matière de diffusion.

La Liga part en guerre contre les services IPTV et obtient une première victoire

« Il est important de noter que tous ces lecteurs permettent de consommer une quantité innombrable de contenus audiovisuels tels que des sports, des films, des chaînes de télévision en série, etc. En d’autres termes, ce problème touche toute l’industrie de l’audiovisuel et du divertissement en général », martèle l’application. Argument reçu par la justice, qui a prononcé un premier jugement en sa faveur.

En effet, une première application vient de disparaître des suites de l’enquête de la Liga. Il s’agit de IPTV Smarters Pro, qui depuis ce début d’année n’apparaît plus dans les colonnes du Google Play Store. La justice a reconnu que l’application permettait de « visualiser les chaînes de télévision premium dans lesquelles les matchs de La Liga étaient diffusés, entre autres contenus. »

Notez toutefois que cette décision de justice ne concerne que l’Espagne. IPTV Smarters Pro est donc toujours disponible en France sur les smartphones Android. Pendant ce temps, le marché continue de grossir à une vitesse exponentielle, ayant récemment dépassé le milliard d’euros de chiffres d’affaires.

Source : Torrent Freak