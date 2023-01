Galaxy S23 : on connait enfin tous les coloris et les différentes configurations de stockage

Les Galaxy S23 seront présentés officiellement dans moins d’un mois maintenant, et on connait enfin les derniers détails au sujet de toutes les configurations de stockage disponibles chez nous, et surtout le nom de tous les coloris.

DealNTech affirme avoir repéré tous les Galaxy S23 chez un revendeur européen avant leur sortie officielle prévue le 1er février prochain. Désormais, on connait notamment tous les coloris qui seront disponibles chez nous, et ils devraient être au nombre de 4. Les Galaxy S23 seront disponibles en Phantom Black, Botanic Green, Misty Lilac et Cotton Flower.

Cependant, il ne s’agit ici que des coloris qui seront commercialisés chez les revendeurs tiers. Samsung a l’habitude de proposer des coloris exclusifs sur son site officiel, notamment pour son Galaxy S23 Ultra, et on imagine donc que ce dernier aura droit à quelques options supplémentaires.

La version avec 128 Go de stockage fait son retour

Il y a quelques jours, un rapport a fait état de l’abandon des configurations avec seulement 128 Go de stockage sur les Galaxy S23. Cette information venait de revendeurs égyptiens, et a rapidement été démenti par le leaker Roland Quandt, qui obtient lui ses informations sur le marché allemand. Il semblerait que le revendeur européen a confirmé que les 128 Go de stockage vont bien faire leur retour.

En effet, le Galaxy S23 a été repéré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais aussi avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De son côté, le Galaxy S23+ profitera de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

Enfin, le Galaxy S23 Ultra devra lui aussi compter sur un minimum de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, ainsi que sur 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Samsung fait donc moins bien que ses concurrents dans ce domaine, puisque OnePlus a par exemple lancé le OnePlus 11 hier avant un minimum de 12 Go de RAM. L’année précédente, Samsung avait aussi lancé une version avec 1 To de stockage, mais celle-ci pourrait être exclusive au site officiel. Heureusement, aucune hausse de tarifs n'est attendue cette année sur les Galaxy S23.

Source : DealNTech