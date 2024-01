Google Maps : finies les mauvaises surprises au restaurant avec cette nouveauté

Google Maps innove avec une fonctionnalité pratique pour les critiques de restaurants. L'application permet maintenant de voir les photos de plats accompagnées de détails tels que le nom, le prix, ou si le plat est végétarien. Le but est de simplifier la prise de décision des utilisateurs au moment de choisir un restaurant.

Dans sa quête d'innovation, Google Maps a récemment intégré une fonctionnalité qui permet de maintenir le signal de navigation dans les tunnels. Cette avancée technologique utilise des balises Bluetooth pour assurer une continuité de la navigation, même en l'absence de signal GPS. En parallèle, l’application cherche à devenir plus intuitive et réaliste avec une vue 3D immersive.

Outre ces améliorations techniques, Google Maps a également mis en place des astuces pour optimiser son utilisation. Ces conseils couvrent divers aspects de l'application, allant de l'itinéraire standard aux fonctionnalités plus sophistiquées. Cependant, la mise à jour la plus marquante pour le plaisir de nos estomacs concerne les avis des restaurants. L’application est en train d'introduire des détails sur les photos de plats, facilitant ainsi vos choix en matière de gastronomie.

La description des plats sur Google Maps pourrait devenir une aide précieuse pour choisir son restaurant

Google Maps, connu principalement pour ses fonctionnalités de navigation, élargit son champ d'action avec une nouvelle mise à jour orientée vers la gastronomie. Ce développement récent transforme l'application en un assistant pour les amateurs de bonne cuisine, en offrant une dimension supplémentaire à la consultation des avis de restaurants. Les photos de plats partagées par les utilisateurs sont désormais enrichies d'informations détaillées, comme le nom du plat, son prix, et parfois des précisions telles que l'option végétarienne ou la popularité du plat. Ces renseignements sont le fruit de l'analyse des contributions des utilisateurs et des restaurateurs, mais Google ne valide pas individuellement chaque détail, laissant ainsi une certaine place aux contributions externes.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore universellement disponible, elle offre déjà plusieurs possibilités pratiques :

Suggérer une modification : l'utilisateur peut proposer des ajustements sur le nom du plat, signaler des erreurs ou des contenus inappropriés.

: l'utilisateur peut proposer des ajustements sur le nom du plat, signaler des erreurs ou des contenus inappropriés. Consulter le menu : un lien direct vers l'onglet Menu de l'établissement sur Google Maps, bien que l'utilisateur doive encore naviguer dans le menu pour obtenir la description complète du plat.

Actuellement, cette nouvelle option est principalement accessible sur l'application Android de Google Maps. La version web, en revanche, n'a pas encore intégré cette nouvelle fonctionnalité. Cette avancée cherche à renforcer son rôle d'assistant virtuel dans le domaine de la gastronomie et à nous offrir une découverte de notre environnement plus complète et informative. Elle nous permet d'accéder facilement à des informations clés sur les plats que nous envisageons de déguster. Ce service est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent explorer de nouveaux restaurants ou choisir un établissement en fonction de mets spécifiques.

