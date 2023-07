Le Honor Magic V2 pourrait remporter le titre du smartphone pliable le plus fin au monde

Le bruit court selon lequel le Honor Magic V2 pourrait voler le titre de smartphone pliable le plus fin au Mate X3 de Huawei.

Nos journalistes ont eu le plaisir de prendre en main le Honor Magic Vs, le deuxième smartphone pliable de la compagnie chinoise. À cette époque, nous avions souligné à quel point ce smartphone, qui profite d’une ergonomie assez classique pour le segment des pliants types « livre », est agréable à prendre en main. Une chose cependant pourrait rebuter une partie des potentiels acquéreurs de ce bel appareil : ses dimensions et son épaisseur, tout particulièrement. À 6,1 mm d’épaisseur, le pliable de Honor est assez épais, comme tous les portables de ce type. Une fois replié, il se révèle assez encombrant dans une poche.

Pour l’heure, la couronne du smartphone pliable le plus fin au monde revient officieusement au Mate X3 de Huawei. Le serial leaker Ice Universe nous apprend sur Twitter qu’il pourrait bien être évincé par le Honor Magic V2. Sans donner plus de détail, son message affirme : « Honor Magic V2 dépassera le Mate X3 pour devenir le téléphone portable pliable le plus fin du monde ». Rappelons que le Mate X3 est effectivement très fin. Quand il est replié, son épaisseur dépasse à peine le centimètre (à 10,6 mm exactement). Honor parviendra-t-il à passer sous la barre symbolique du centimètre d’épaisseur ?

L’offre en matière de smartphones pliables est de plus en plus diversifiée, et les critères de choix sont de toujours plus nombreux. Des fabricants tels que Motorola, avec son Razr 40, ont compris qu’il existe un gros marché pour des smartphones pliables (à clapet notamment) plus compacts et moins portés sur les performances que les futures références dans le domaine, les Galaxy Z Fold 5 et autres Z Flip 5 de Samsung, par exemple.

Honor Magic V2 will surpass Mate X3 to become the thinnest folding mobile phone in the world. pic.twitter.com/AeS92lPbut — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 10, 2023

Sur ce marché, ils auront fort à faire pour convaincre le public de ne pas se tourner vers des offres concurrentes toujours plus agressives. Il se murmure ainsi que Google souhaiterait concurrencer les Galaxy Z Flip avec un smartphone pliable au format clapet.