Le Honor 90 arrive enfin en France, découvrez son prix et notre prise en main

Plusieurs semaines après le Honor 90 Lite, Honor a enfin officialisé l’arrivée en France du modèle « standard » de sa gamme « 90 ». Le Honor 90 est un ambitieux smartphone doté d’une fiche technique équilibrée, animée par une version customisée du Snapdrahon 7 Gen 1. Mais son principal argument reste son capteur photo principal doté d’une définition de 200 mégapixels. Proposé à 599 euros, il sera en vente à partir du 19 juillet 2023. Et les précommandes ont déjà démarré.

Ce n’est pas une surprise : Honor a officialisé aujourd’hui, jeudi 6 juillet 2023, l’arrivée en France de son fleuron « milieu de gamme premium », le Honor 90. Sans surprise pour quatre raisons. D’abord, le smartphone a été lancé fin mai en Chine. Ensuite parce son prédécesseur, le Honor 70 a bénéficié d’un lancement européen. En outre, le Honor 90 Lite est déjà commercialisé en France depuis le 20 juin. Il sert ainsi d’introduction à son grand frère, bien évidemment. Enfin, la marque a largement évoqué l’arrivée du téléphone sur les réseaux sociaux.

Le Honor 90 arrive donc en France. Son prix est de 599 euros (hors promotion et précommande). Il n’y a qu’une seule configuration. Elle est pourvue de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Le téléphone subit donc une augmentation de 50 euros, puisque le Honor 70 était proposé à partir de 549 euros. Mais la configuration du Honor 90 est largement plus généreuse que celle du Honor 70. Le Honor 90 est bien plus intéressant que la même la meilleure version du Honor 70 qui était vendue, elle aussi, à 599 euros. L’inflation est donc largement justifiée.

Le Honor 90 est plus cher, mais cela se justifie

Une autre raison de cette hausse de prix est l’amélioration du reste de la fiche technique, bien évidemment. Nous avons d’ores et déjà brossé l’ensemble des éléments importants de celle-ci fin mai. Voici un rappel pour les quelques retardataires :

Écran AMOLED 120 Hz Full HD+ de 6,7 pouces

120 Hz Full HD+ de Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

12 Go de RAM

512 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 66 watts

compatible charge rapide 66 watts Lecteur d’empreinte sous l’écran

WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Android 13 et Magic OS 7.1

Grâce au lancement français, nous apprenons quelques informations complémentaires. D’abord sur l’écran. Il est incurvé sur les quatre côtés. Il profite de nombreuses technologies intégrées à l’écran du Magic5 Pro, notamment toutes les fonctions liées à la fatigue oculaire telles que l’affichage circadien, la gradation dynamique, l’upscale en HDR des sources en qualité standard, ou encore la certification HDR10+ et HDR Netflix.

Côté plate-forme technique, nous retrouvons bien un Snapdragon 7 Gen 1, le SoC qui a remplacé le Snapdragon 778G dans le catalogue du fondeur californien. Nous aurions clairement préféré un Snapdragon 7+ Gen 2, plus récent. Mais le Snapdragon 7 Gen 1 est déjà un bon composant, gravé en 4 nm chez Samsung et dont la fréquence peut monter jusqu’à 2,4 GHz pour le cœur le plus puissant. Il est alimenté par une batterie 200 mAh plus généreuse que celle du Honor 70. Pour la recharge, les puissances acceptées restent les mêmes.

Le Honor 90 embarque un capteur photo 200 mégapixels

Il faut se tourner du côté de la photo pour les changements les plus importants entre le Honor 70 et le Honor 90. Le nombre de capteurs ne change pas : 3 à l’arrière et 1 à l’avant. Mais trois d’entre eux sont modifiés. Et ce sont les trois les plus importants. Voici un aperçu de cette configuration :

Principal : capteur photo 200 mégapixels , objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase

, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase Panorama : capteur 12 mégapixels , objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à mesure de contraste, angle de vue de 112°

, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à mesure de contraste, angle de vue de 112° Calcul des distances : capteur 2 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.4

Selfie : capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.4

Le capteur principal passe donc de 50 mégapixels à 200 mégapixels. Sans zoom optique, ce capteur promet du zoom numérique bourré de détails grâce à sa très haute définition. Par défaut, il produit des photos en 12,5 mégapixels, en combinant 16 pixels en un gros de 2,24 microns. Toujours pas de stabilisation optique ici, c’est dommage. L’ultra grand-angle fait le chemin inverse : il passe de 50 mégapixels à 12 mégapixels. L’objectif est d’apporter le plus de luminosité possible. Avec son autofocus, il réalise aussi des macros. Le capteur selfie passe de 32 à 50 mégapixels, offrant la possibilité de filmer en 4K. Honor accompagne ces changements de quelques fonctions logicielles inédites : les photos dynamiques (réponse au Live Photos d’Apple), le mode vidéo HDR ou encore le mode multividéo.

La première prise en main du Honor 90 est bonne

Dernier point important absent de la fiche technique officielle : le Honor 90 profitera de deux mises à jour d’Android (incluant donc Android 14 et Android 15), ainsi que 3 ans de mises à jour de sécurité. Nous en attendons un peu plus de la part de Honor sur ce point, parce que la grande majorité des constructeurs augmentent la durée du support technique de ses téléphones, notamment sur les segments premium où se situe le Honor 90.

Nous avons eu l'occasion de prendre en main le smartphone en avant-première. Et force est de constater qu'il profite d'une ergonomie moderne et pratique. Le design du module photo est légèrement différent de celle du Honor 70. Mais cela reste suffisamment proche pour être facile à reconnaître, notamment par les fans de la marque. Nous n'avons pas eu l'occasion de réaliser tous nos benchmarks et nos mesures sur ce modèle. Et nous avons hâte d'éprouver les performances du Snapdragon 7 Gen 1 qui sera testé pour la première fois dans nos colonnes.

Le Honor 90 se décline en trois coloris : noir, blanc et vert/bleu (la couleur dépend de l'angle). Le noir est très brillant et retient beaucoup les traces de doigt. Le bleu est légèrement irisé (un peu comme les Reno d'Oppo). Et le blanc est clairement le plus intéressant, avec une texture en losange. La prise en main du smartphone est bonne, grâce à cet écran incurvé qui amincit le produit sans réduire l'espace d'affichage. Nous publierons courant juillet un test complet qui confirmera (ou non) cette première impression positive.