Huawei Mate X3 : le smartphone pliable est plus fin et léger que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung

Huawei veut conserver un temps d’avance sur son concurrent Samsung sur le marché des smartphones pliables en ce qui concerne le design des appareils, et il l’a de nouveau prouvé avec son récent Mate X3.

Il y a quelques jours, Huawei présentait officiellement le Mate X3, son nouveau smartphone pliant haut de gamme. Au programme, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, mais qui n’est pas compatible avec les réseaux 5G à cause des sanctions américaines à l’encontre du fabricant chinois. Le smartphone doit également faire l’impasse sur les services Google et sur le verre Gorilla Glass, mais il a bien d’autres atouts dans sa manche pour faire de l’ombre à ses rivaux.

En effet, le Mate X3 est beaucoup plus léger que ses concurrents. Il ne pèse que 239 g (241 g pour le modèle Feathered Sand), soit 24 g de moins que le Galaxy Z Fold 4. On sait d’ailleurs que le prochain Galaxy Z Fold 5 ne fera pas mieux, puisqu’il ne sera que légèrement plus léger que son prédécesseur, d’après les dernières fuites. Mieux encore, le Mate X3 ne fait que 5,3 mm d'épaisseur. C’est 0.1 mm de moins que le Xiaomi MIX Fold 2, qui nous avait déjà impressionné lors de notre prise en main.

Le Huawei Mate X3 utilise une plus grosse batterie que Samsung

Malgré son épaisseur record, Huawei est parvenu à placer une grosse batterie dans son Mate X3. Le smartphone profite d’un accumulateur de 4800 mAh, compatible avec la recharge rapide 66W et 50W en sans-fil.

Le Huawei Mate X3 est même équipé d’un périscope 5X de 12 MP au niveau de sa partie photo, un élément très rare pour un smartphone pliable. Il est épaulé par une caméra principale de 50 MP et une caméra ultra grand-angle de 13 MP.

Le smartphone peut également compter sur deux écrans avec une fréquence de 120 Hz. L'écran de couverture mesure 6,4 pouces et offre une définition de 2504 x 1080 pixels et un format 20,9:9. À l'intérieur, vous disposez d'un autre écran de 7,85 pouces avec une définition de 2496 x 2224 pixels et un format presque carré de 8:7.1. Huawei devrait présenter son smartphone Mate X3 le 9 mai 2023 en Europe, aux côtés du P60 Pro haut de gamme.