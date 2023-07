Honor va aussi se lancer à l’assaut du Galaxy Z Flip 5 avec un smartphone à clapet, mais il faudra patienter

Honor est en train de préparer un smartphone pliable au format clapet. Celui-ci devrait arriver en 2024. Déjà trop tard pour concurrencer le Galaxy Z Flip 5 de Samsung ?

L’arène des smartphones pliants au format clapet commence à se peupler un peu plus densément. Faute d’une véritable concurrence, Samsung pose le tout nouveau Galaxy Z Flip 5 comme la nouvelle référence en matière de « flip phone ». Les autres fabricants ne comptent cependant pas se laisser faire sans rien dire. Ils semblent tous concocter un produit de ce type.

Il se murmure ainsi que Honor va se lancer sur ce segment de marché et proposer un smartphone à clapet sur tous les marchés internationaux. Avec un modèle de ce type, l’ancienne sous-marque de Huawei a un bon coup à jouer en France et en Europe, puisque nombre de ses concurrents ont décidé de déserter l’UE, lui ouvrant ainsi une voie royale pour conquérir les clients européens à la recherche d’un smartphone pliable de milieu de gamme au bon rapport qualité/prix. Car c’est sur ce segment que la compagnie peut se démarquer de la concurrence des Samsung Z Flip 5 et autres Oppo Find N2.

Honor va présenter un smartphone à clapet pour concurrencer le Galaxy Z Flip 5 de Samsung

Lors d’un rendez-vous avec la presse sud-africaine, un dirigeant de la compagnie a ainsi déclaré : « Honor ne propose pas seulement ce Fold, nous avons encore le Flip, mais l’année prochaine ». C’est donc confirmé : la firme va agrandir son catalogue de smartphones pliables, et le Honor Magic V2 aura un confrère de gamme au format clapet. Sera-t-il présenté lors de la MWC 2024, qui se tiendra à Barcelone du 26 au 29 février 2024 ? Rien n’est moins sûr, et tout reste à confirmer.

Cela dit, comme le souligne Reframed, « bien que les téléphones pliables représentent moins de 2 % du marché des smartphones vendus, ce sont les appareils au format flip qui ont attiré l’attention du public ». Samsung affirme même que 70 % des Galaxy Z vendus en 2021 étaient des Galaxy Z Flip 3. Plus que les Fold, les Flip semblent donc voués à se démocratiser.