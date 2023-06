Le Honor 90 Lite est disponible, le meilleur bon plan smartphone avant l’été

Honor lance un nouveau smartphone au rapport qualité-prix imbattable avec son 90 Lite. Design réussi, capteur photo principal de 100 MP, grande capacité de stockage, le tout pour un tarif tout en douceur, le fabricant frappe fort sur le marché mobile juste avant l’été.

Si vous cherchez à vous équiper d’un nouveau smartphone avant l’été, ou d’en offrir un à un adolescent ou à un parent, le Honor 90 Lite est à considérer. Tout juste sorti, il affiche un prix agressif pour des prestations de haute volée. Il s’agit sans aucun doute de l’un des best-sellers de cet été, aussi bien pour un premier mobile que pour remplacer son appareil actuel.

L’expérience photo avant tout

Honor a la réputation de toujours soigner la partie photographie de ses smartphones, et ce même sur ses modèles d’entrée et de milieu de gamme. Le Honor 90 Lite poursuit dans cette voie en devant le premier mobile de sa catégorie à être équipé d’un capteur de 100 MP, une définition d’habitude réservée aux appareils bien plus coûteux. Par défaut, le Honor 90 Lite exploite la technologie de pixel binning, qui consiste à fusionner plusieurs pixels entre eux afin d’en créer un de taille plus importante. Grâce à cette technique, une plus grande quantité de lumière est capturée, rendant les clichés plus lumineux, nets et détaillés. Un mode 100 MP est également prévu pour prendre des photos en ultra haute résolution.

En plus du capteur principal de 100 MP, la triple optique du smartphone se constitue d’un module ultra grand angle de 5 MP pour les scènes lors desquelles vous avez besoin de prendre du recul. Ce même capteur ultra angle est aussi utilisé pour la macro (2,5 cm), parfait pour capturer de gros plans de sujets de petite taille. Le Honor 90 Lite propose également un zoom numérique jusqu’à x10, un mode nuit, les vidéos en timelapse… Enfin, le Honor 90 Lite profite d’un capteur de profondeur de champ de 2 MP, qui permet d’isoler un élément du reste de la photo, en le rendant plus net et en floutant son environnement.

Le smartphone embarque une caméra frontale de 16 MP pour les selfies, les appels vidéo et la reconnaissance faciale. Le fabricant apporte une fonctionnalité très pratique pour les habitués des réseaux sociaux et les créateurs de contenus : le Multi Vidéo, qui permet de filmer à la fois avec l’appareil photo principal et le capteur selfie, idéal pour la création de vlogs notamment.

Un écran sans bordures

Le Honor 90 Lite compte aussi sur un design particulièrement travaillé pour se distinguer des autres smartphones dans sa fourchette de prix. Il profite d’un écran quasi sans bordures, avec un rapport écran-corps de 93,6 %, une très belle performance pour un mobile aussi peu cher. Cela est à la fois une réussite esthétique et un moyen de se plonger plus profondément dans le contenu diffusé.

La dalle de 6,7 pouces offre un affichage en définition Full HD+ 2388 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, pour un ratio allongé de 19,9 :9, très bien adapté à la lecture de vidéos et au scroll sur les réseaux sociaux. Honor met en avant une technologie de protection des yeux pour éviter la fatigue oculaire et un affichage nocturne circadien pour aider à trouver le sommeil après l’utilisation du mobile.

Le smartphone est pratique à manipuler et à ranger dans une proche ou dans un sac grâce à une finesse de 7,48 mm et son poids de 179 grammes. Il est disponible dans les coloris Midnight Black (noir), Titanium Silver (argent) et Cyan Lake (bleu), tous bénéficiant d’un panneau dorsal du plus bel effet. Pour déverrouiller l’appareil facilement et en toute sécurité, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur la tranche du dispositif.

256 Go de stockage

Le Honor 90 Lite tourne sur un SoC MediaTek Dimension 6020 gravé en 7 nm, une puce supportant la connectivité 5G et capable de montrer des performances fluides pour la navigation et le jeu vidéo. Il est livré sous MagicOS 7.1, l’interface maison du constructeur, basée sur Android 13, la version la plus récente du système d’exploitation de Google. Mentionnons d’ailleurs que le smartphone est compatible avec les Google Mobile Services (GMS), dont le magasin d’applications officiel Play Store.

L’un des grands avantages du Honor 90 Lite par rapport à ses concurrents directs est le grand volume de mémoire dont il dispose. Il jouit d’une configuration à 256 Go de stockage, une quantité normalement réservée à des smartphones situés dans une autre gamme de prix. Avec autant d’espace, vous pourrez installer de très nombreux jeux et applications et les faire cohabiter avec vos photos et vidéos sans craindre de manquer de place ou de devoir compter sur du stockage cloud.

Honor fait fort aussi sur la RAM, avec 8 Go de mémoire vive physique, qui peut même être étendue jusqu’à 13 Go via l’ajout de 5 Go de RAM virtuelle par l’intermédiaire de la technologie Honor RAM Turbo. Un montant digne des smartphones premium, qui permet d’effectuer du multitâche et de garder un grand nombre d’applications ouvertes sans ralentir le mobile.

L’autonomie est confiée à une batterie de 4 500 mAh, qui peut être rechargée en filaire à une puissance de 22,5 W.

Une offre de précommande généreuse

Les premiers acheteurs du Honor 90 Lite sont récompensés par deux beaux cadeaux. Si vous précommandez le smartphone entre le 20 juin et le 6 juillet 2023, vous obtenez :

50 euros de réduction immédiate sur le prix d’achat du Honor 90 Lite en appliquant le coupon APH90L lors de la commande depuis le site officiel, soit un tarif de 249,90 euros au lieu de 299,90 euros, qui est déjà un tarif de base attractif.

lors de la commande depuis le site officiel, soit un tarif de 249,90 euros au lieu de 299,90 euros, qui est déjà un tarif de base attractif. Des écouteurs sans fil Earbuds X5 d’une valeur de 59,90 euros offerts avec votre mobile.

Vous l’avez compris, nous avons ici affaire au meilleur rapport qualité-prix du moment. Si le coloris bleu cyan vous intéresse, sachez qu’il n’est disponible que sur HiHonor, le site officiel de la marque, qui a l’exclusivité sur ce modèle.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Honor.