Le Honor Magic 5 Lite passe sous la barre des 300 € sur Amazon

Le Honor Magic 5 Lite est à moins de 300 € sur Amazon. Au lieu de 379,99 €, le smartphone est affiché en ce moment € à 299,99 Il fait ainsi l'objet d'une réduction de 21%.

Le Honor Magic 5 Lite a été lancé il y a seulement quelques mois en tant que version allégée du Honor Magic 5 Pro, un smartphone qui n'a rien à envier aux modèles haut de gamme les plus en vue du marché. Cette version Lite vise plutôt le milieu de gamme avec de beaux atouts pour séduire, à commencer par son design qui fait penser à un smartphone premium avec son châssis bien construit et son bel écran incurvé.

Si vous recherchez un bon milieu de gamme, le Honor Magic 5 Lite est sous la barre des 300 € sur Amazon. C'est l'un des meilleurs smartphones que vous trouverez dans cette tranche de prix en ce moment. Grâce à une réduction de 79 €, il est à 299,99 €.

Que vaut le Honor Magic 5 lite ?

L'écran du Honor Magic 5 Lite est l'un de ses points forts. C'est une dalle AMOLED de 6,6 pouces (Full HD+) avec un beau rendu et qui est surtout incurvé sur les côtés. Son taux de rafraichissement est de 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 695 2 gravé à 6 nm épaulé par une mémoire RAM de 6 Go et un stockage de 256 Go. La puce est fluide et permet une utilisation confortable au quotidien, mais est plutôt juste pour les jeux 3D les plus gourmands.

Pour la partie photo, le smartphone s'appuie sur un triple capteur : un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 5 MP et un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Le capteur frontal est d'une résolution de 16 MP.

Enfin, le Honor Magic 5 Lite dispose d'une batterie de 5100 mAh qui assure jusqu'à 2 jours d'autonomie. Le smartphone est compatible avec une charge rapide de 40W.