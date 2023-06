Offres renversantes Bouygues Telecom : Les Samsung S23 et Z flip4 à prix mini

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d’une offre exceptionnelle : les Samsung Galaxy S23 et Galaxy Z Flip4 à prix mini pendant quelques jours ! On vous détaille les offres ci-dessous.

Voir le Samsung Galaxy S23 à prix mini

Vous cherchez un nouveau smartphone ? C’est le moment ou jamais de vous rendre chez Bouygues Telecom pour profiter d’un mobile à prix mini ! Pendant quelques jours, l’opérateur propose de nombreuses “Offres Renversantes”.

Parmi elles, on a trouvé le Samsung Galaxy S23 disponible pour seulement 49€ + 8€/mois pendant 24 mois avec le forfait 200Go Bouygues Telecom (après remboursement).

Sorti il n’y a pas très longtemps, le smartphone comprend le neck plus ultra des technologies disponibles aujourd’hui dans le secteur des smartphones. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Android 13

La compatibilité 5G

Un écran 6,1 pouces

Un capteur 50Mpx

Une batterie de 3900 mAh

128Go de stockage SSD

Parmi ses points forts, on note son appareil photo qui permet des clichés lumineux, même dans la pénombre, notamment grâce à un mode nuit très performant. Le smartphone permet des photos en haute définition et de zoomer sans perdre en qualité via son téléobjectif avec zoom optique 3x. On apprécie également son écran Dynamic AMOLED 2X qui permet une grande fluidité et une immersion totale dans vos contenus. De plus, son processeur Snapdragon 8 Gen2 est la puce la plus puissante du marché aujourd’hui. Le Smartphone est ainsi performant et vous permet de consommer moins d’énergie.

Le Galaxy Z Flip4 à partir de 1€ chez Bouygues Telecom

Voir le Galaxy Z Flip4 à prix mini

Pendant les Offres Renversantes, Bouygues Telecom vous propose également le Samsung Galaxy Z Flip4 5G pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois avec le forfait 200Go Bouygues Telecom (après remboursement).

Pliable, le Galaxy Z Flip4 fait clairement partie des mobiles révolutionnaires aujourd’hui. Performant et innovant, il est compact et pratique. Sur sa fiche technique, on trouve :

Android 12

La compatibilité 5G

Un écran 6,7 pouces

Un capteur photo de 12Mpx

Une batterie de 3700mAh

128Go de stockage SSD

Parmi ses points forts, difficile de ne pas commencer par citer son design pliable, pratique, mais aussi robuste. Il propose une charnière amincie et un très grand écran AMOLED lumineux une fois ouvert. Autre bon côté : le fait qu’il soit pliable ne l’empêche pas d’être certifié IP68 et donc étanche. Le Galaxy Z Flip4 propose aussi des photos réussies, à la lumière comme dans l’ombre et un temps de recharge amélioré. Grâce à son chargeur 25W, le smartphone peut en effet se charger à 50% en seulement 30 minutes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.