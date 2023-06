Vivo lance le V29 Lite en Europe, un smartphone complet et élégant à 350 €

Après le V21 et le V23, Vivo revient sur le marché milieu de gamme avec le V29 Lite. Vendu sous la barre des 350 euros, le smartphone dispose d’une fiche technique complète et d’un design élégant, avec un écran et un dos incurvés. Beaucoup moins ambitieux que le V23, mais compatible 5G et eSIM, le V29 Lite se veut aussi beaucoup plus endurant. Présentation.

Alors qu’Oppo, OnePlus et Realme vont s’arrêter en Europe à cause d’un conflit avec Nokia sur des brevets fondamentaux, nous nous demandions si Vivo, l'autre émanation du groupe BBK, allait subir le même sort. Et il semble que non. Du moins, pas pour l’instant. En effet, la marque chinoise dévoile ce 29 juin sur le marché européen le V29 Lite, un nouveau smartphone milieu de gamme. Il est disponible dès aujourd’hui au prix public conseillé de 349 euros.

Le V29 Lite succède, dans la gamme V, aux V21 et V23 que nous avons testés dans nos colonnes en 2021 et 2022 respectivement. Mais le V29 Lite n’est pas aussi ambitieux, bien au contraire. Le V29 Lite est plus agressif et beaucoup moins cher également. De 419 euros pour le V21 et 529 euros pour le V23, le V29 Lite passe sous la barre des 350 euros. Ses atouts : une fiche technique assez complète et un design intéressant, incurvé à l’avant et à l’arrière. Le V29 Lite reprend d’ailleurs le double module photo circulaire que vous retrouvez également chez Honor, Huawei, Oppo ou Realme. Notez que le design est certifié IP54.

La fiche technique du Vivo V29 Lite est complète pour son prix

Côté fiche technique, pas de grande surprise hormis la présence d’un écran AMOLED 120 Hz, d’une batterie 5000 mAh et d’une puce eSIM embarquée. La promesse de Vivo est simple : offrir une expérience complète pour un budget qui reste relativement contenu. Voici les points à retenir sur sa configuration :

Écran AMOLED signé BEO de 6,78 pouces , compatible 120 Hz , DCI-P3 et Full HD+

signé BEO de , compatible , DCI-P3 et Full HD+ Verre minéral Schott Xensation Up

Processeur Snapdragon 695 gravé en 6 nm

gravé en 6 nm 8 Go de RAM et 128 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 44 watts

compatible charge rapide 44 watts Triple capteur photo 64+2+2 mégapixels

Capteur selfie 16 mégapixels

Compatible WiFi ac, Bluetooth 5.1, jack 3,5 mm

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Funtouch OS basé sur Android 13

Certification IP54

Poids : 177 grammes

Épaisseur 7,89 mm

Vivo promet également deux mises à jour majeures d’Android avec ce téléphone (soit une migration annoncée vers Android 14 et Android 15), ainsi que trois ans de mise à jour de sécurité. C’est donc un smartphone qui s’adresse aux utilisateurs qui ne cherchent ni les hautes performances en jeu ni la meilleure qualité photo possible, mais une expérience quotidienne propre et équilibrée. Notez également que le téléphone se décline en deux coloris : noir et doré.