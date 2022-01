Le gouvernement lance “Longue vie aux objets”, une plateforme pour consommer responsable

Le gouvernement vient de lancer en catimini la nouvelle plateforme “Longue Vie aux objets”. Ce site a été pensé comme un outil pour aider les Français à consommer du high-tech (mais pas que) de manière plus responsable. Il contient notamment un annuaire de professionnels, un focus sur l'indice de réparabilité, un outil de diagnostic en ligne ainsi que des tutos pour entretenir/réparer soi-même certains de ses appareils.

Comme vous le savez peut-être, la France a instauré depuis le 1er janvier 2021 l'indice de réparabilité sur certains appareils électroniques, comme l'électroménager, les smartphones, les tondeuses ou encore les ordinateurs portables. Avec ce nouvel indice, le gouvernement espère lutter contre le gaspillage et inciter les constructeurs comme les consommateurs à produire et consommer de manière plus responsable, en se tournant notamment vers la réparation.

Toujours dans cette optique de consommer du high-tech et de l'électronique avec plus d'attention, les autorités françaises viennent de lancer en catimini une toute nouvelle plateforme baptisée : “Longue vie aux objets”. Propulsée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ce site s'impose avant comme un hub dédié à la réduction de l'impact du numérique et de l'électronique sur l'environnement. Mais pas que, puisque d'autres produits sont également concernés.

À lire également : Indice de réparabilité – 8 mois après son lancement, il peine à convaincre les Français

Longue vie aux objets, la nouvelle initiative du gouvernement

En premier lieu, les visiteurs pourront profiter d'un annuaire, grâce auquel ils pourront trouver un professionnel pour partager, acheter d'occasion, réparer, donner, louer ou vendre un produit. La liste des objets concernés est plutôt vaste, puisqu'on y retrouve :

Outil de bricolage/jardinage

Gros appareil électroménager froid

Gros appareil électroménager hors froid

Petit appareil électroménager

Instrument de musique

Accessoire/meuble de jardin

Jouet

Vélo

Autre matériel de sport

Écran

Smartphones/tablettes/consoles de jeu

Matériel informatique/HiFi et Vidéo/Photo et ciné

CD/DVD/jeu vidéo/livre

La liste est encore longue, avec notamment de la maroquinerie ou encore du linge de maison. Au total, la plateforme peut compter sur l'appui de 127 903 professionnels répertoriés dans l'Hexagone. Autre outil proposé par Longue Vie aux objets, l'outil de diagnostic de panne. Grâce à ce chatbot développé par Spareka (la société à l'origine de l'indice de réparabilité), l'utilisateur sera en mesure d'identifier l'origine des pannes les plus courantes en quelques minutes.

On retrouve ensuite sur la plateforme un volet Actualités, sans oublier une partie dédiée aux tutoriels d'entretien et de réparation. Vous y trouverez notamment des vidéos pour réparer les pannes les plus fréquentes sur des objets du quotidien, comme votre aspirateur, votre grille-pain, votre frigo ou votre machine à café.