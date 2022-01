Une voiture qui mine des cryptomonnaies, des applications populaires sont en fait des arnaques, c’est le récap

Cette voiture électrique nommée Daymak Spiritus mine des cryptomonnaies lorsque vous êtes à l’arrêt, l’ultraRAM pourrait révolutionner le monde du PC, ces applications iOS et Android sont des grosses arnaques, c’est l’heure du récap du mercredi 12 janvier 2022.

C’est l’heure du récap de la journée du 22 janvier 2022. Aujourd’hui, nous avons des apps ne cherchent qu’à vous escroquer, une petite révolution qui se profile dans le monde de l’informatique ainsi qu’une voiture qui mine des cryptomonnaies (ça change !). Accrochez vos ceintures !

Cette voiture mine des cryptomonnaies pour vous

La Daymak Spiritus est un véhicule électrique originaire du Canada présenté officiellement au public. Il s’agit d’un prototype d’une voiture à trois roues conçue pour le déplacement urbain. Mais ce qui la démarque des autres, c’est sa capacité à miner des cryptomonnaies ! Elle est équipée d’un logiciel intégré qui travaille pour vous enrichir lorsqu’elle est à l’arrêt en train de recharger. Original…

Ces applications Android et iOS sont populaires… mais ce sont des arnaques

Un développeur du nom de Kosta Eleftyheriou a repéré plusieurs applications qui sont en réalité des énormes escroqueries, à la fois sur iOS et Android. Celles-ci ont en effet réussi à passer la certification alors qu'elles n'ont pour but que de dépouiller les utilisateurs. C’est le cas de Fly-GPS, une app qui peut brouiller votre GPS. En plus de ne pas fonctionner, cette application est payante à hauteur de 10 dollars par mois. Elle a grandement enrichi ses développeurs qui n’ont pas hésité à publier des centaines de faux avis pour se faire bien voir par Apple et Google. Aie.

L’UltraRAM pourrait révolutionner le monde du PC

C’est une technologie qui pourrait arriver très prochainement dans nos PC : l’ultraRAM. L’idée est tout simplement de combiner la RAM (mémoire vive) avec votre SSD. Ce procédé pourrait non seulement rendre votre machine plus rapide, mais aussi permettre à vos données d’être stockées pour au moins 1000 ans. De quoi conserver vos mèmes préférés pour un petit moment…

