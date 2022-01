Le Pixel Fold est imminent, grosse panne chez Orange, c’est le récap

Orange victime d’une grosse panne, le Pixel Fold qui s’annonce de plus en plus imminent et le retour d’un indicateur de volume sur Windows 11, c’est l’heure du récap du 13 janvier 2022.

C’est l’heure du récap des actus à retenir du jeudi 13 janvier 2022. Au menu d'aujourd’hui, un Pixel qui se plie en quatre, un retour attendu sur Windows 11 mais aussi une énorme panne chez Orange qui a duré toute l’après-midi. Accrochez vos ceintures, c’est l’heure de faire le résumé de la journée d’hier !

Du rififi chez Orange

Alerte générale ! Dans la journée d’hier, les services d’Orange ont été paralysés une bonne partie de l’après-midi. Les plaintes se sont multipliées sur le site DownDetector. Impossible pour les clients d’accéder à leur boîte mail, ce qui peut être bien gênant pour travailler. De même, certains clients équipés en ADSL ont aussi connu des soucis de connexion. Tout est rentré dans l’ordre petit à petit à la fin de la journée.

Le Pixel Fold refait parler de lui

Le feuilleton Pixel Fold continue ! Après avoir disparu des radars, le terminal de Google apparaît dans un benchmark sous le nom de code Pipit (c'est mignon Pipit…). Il serait logiquement équipé du Google Tensor, déjà présent sur les deux Pixel 6. On murmure également qu’il devrait adopter un ratio d’écran plus proche de celui de l’Oppo Find N que du Z Fold 3. Dernier indice en date : Android 12L, version de l’OS dédiée aux écrans pliables, cache un schéma d’un smartphone encore inconnu et estampillé Google. Tiens, tiens, tiens…

Windows 11 se tape une barre

Windows 11 se met à jour et apporte une nouveauté bien pratique ! Lorsque vous baissez et augmentez le son, une fenêtre volante apparaît désormais à l’écran. Jusqu’à aujourd’hui, cette barre était cachée dans un sous menu dédié de la barre des tâches. Ce n’est pour l’instant réservé qu’aux Insiders, mais cette update devrait être déployée très prochainement pour tous les utilisateurs. Bien entendu, cette build embarque d'autres nouveautés intéressantes.

