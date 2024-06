L’Apple Vision Pro sera disponible en France dès aujourd’hui, êtes vous prêt à faire chauffer la carte bleue ?

Apple ouvre aujourd'hui les précommandes pour son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro, en France. Les livraisons sont prévues pour le 12 juillet. Cet appareil haut de gamme que nous avons déjà testé, arrive enfin sur le marché européen.

Apple a toujours été à la pointe de l'innovation avec ses nouveaux produits, et le Vision Pro ne fait pas exception. Lancé pour la première fois aux États-Unis le 2 février 2024, ce casque de réalité mixte a suscité un grand intérêt. Lors de notre essai, nous avons remarqué plusieurs points forts ainsi que des défauts à corriger. Il est assez lourd, ce qui peut entraîner un déséquilibre sur la tête, et son autonomie limite son utilisation en déplacement. Cependant, malgré ces inconvénients, il est impressionnant pour ce qui est du divertissement, de la communication et du travail.

Les avis sur le Vision Pro étaient partagés aux États-Unis. Bien que certains ont salué sa durabilité, d'autres ont rencontré des problèmes de confort. Des tests de résistance ont démontré que le casque est plus robuste qu'il n'y paraît et qu’il peut même supporter des utilisations extrêmes sans dommages significatifs. Cependant, plusieurs utilisateurs ont signalé des douleurs à la nuque et même des yeux au beurre noir après une utilisation prolongée, en raison du poids de l'appareil. Avec plus de 1000 applications natives disponibles à sa sortie, il offre un écosystème riche, mais la navigation et la découverte de ces dernières reste compliqué.

Le premier casque de réalité mixte d’Apple sera disponible à partir de 14h

Aujourd'hui, le vendredi 29 juin à partir de 14h, les utilisateurs en France, ainsi qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, pourront précommander le Vision Pro. Les premières livraisons sont prévues pour le 12 juillet, date à laquelle il sera également disponible dans les Apple Stores. Le modèle de base, avec 256 Go de stockage, est proposé à 3 999 €, tandis que la version avec 512 Go coûte 4 249 € et celle avec 1 To atteint 4 499 €.

Le Vision Pro n'est pas sans concurrence. Mark Zuckerberg a critiqué le casque d'Apple lors de sa sortie, en vantant les mérites de son propre produit, le Meta Quest 3. Ce dernier est environ sept fois moins cher et plus léger de 120 grammes. Zuckerberg affirme que le Quest 3 offre un champ de vision plus large et des écrans plus lumineux, et qu'il n'a pas constaté de flou de mouvement comme sur le casque d'Apple. Cependant, malgré ces critiques, ce casque de réalité mixte reste un produit révolutionnaire avec plus de 2 000 applications natives développées pour visionOS et une compatibilité avec 1,5 million d'apps iOS et iPadOS.