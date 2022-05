Le Galaxy Z Flip 3 écrase la concurrence sur le marché des smartphones pliables

Sans grande surprise, Samsung règne en maître sur le marché des smartphones portables. À vrai dire, la concurrence ne fait même pas vraiment le poids face au mastodonte qu’est le Galaxy Z Flip 3, qui s’accapare à lui seul 53 % des ventes au cours du premier trimestre 2022. Le Galaxy Z Fold 3, quant à lui, traîne un peu la patte avec seulement 2 % des ventes.

On se doutait que Samsung se trouvait au sommet du marché des smartphones pliables. En revanche, on se doutait moins de l’écart gigantesque qui se trouve entre le constructeur coréen et ses concurrents. Selon de récentes données révélées par Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), le smartphone pliable qui s’est le mieux vendu au premier trimestre 2022 est le Galaxy Z Flip 3.

Jusqu’ici, il ne s’agit pas vraiment d’une surprise dans la mesure où le téléphone a atteint des ventes records en 2021 avec 4,6 millions d’unités écoulées. Mais c’est bien ce dernier qui permet à Samsung de creuser un fossé entre lui et les autres constructeurs présents sur ce segment. En effet, le Galaxy Z Flip 3 représente à lui seul 53 % des ventes de smartphones pliables au premier trimestre 2022.

Le Galaxy Z Flip 3 domine, le Z Fold 3 traîne derrière

À titre de comparaison, la seconde place du podium est occupée par le Huawei P50 Pocket, qui récupère « seulement » 23 % des ventes. La troisième place est de nouveau attribuée à Samsung avec son Z Flip 5G premier du nom et ses 5 % de parts de marché. Mais alors, où se trouve le Z Fold 3, pourtant sorti en même temps que son acolyte ? Hé bien, tout en bas du classement, plus précisément à 8e place avec 2 % des ventes.

Deux autres smartphones Samsung sont également présents, à savoir le Galaxy Z Fold 2 et le W22, respectivement à la cinquième et dixième place (4 % et 2 % des ventes). Au total, la firme coréenne accapare donc 63 % des ventes de smartphones pliables en ce début d’année 2022. Un marché particulièrement prolifique pour ce dernier, qui a multiplié ses ventes de pliables par 4 en 2021.