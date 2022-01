Huawei lance son P50 Pocket en France, le Galaxy Z Flip 3 n’a qu’à bien se tenir

Huawei lance aujourd'hui son P50 Pocket en France. Il s'agit d'un smartphone pliable qui reprend le format du Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Sa particularité est de proposer un écran circulaire sur sa coque. Il est vendu en deux versions.

Le P50 Pocket de Huawei est déjà sorti en Chine et aujourd'hui, il est lancé en France. Il s'agit d'un smartphone pliable qui reprend le format “à clapet” du Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Nous avons donc un smartphone doté d’un écran qui se referme sur lui-même comme un miroir de poche.

Alors que le terminal tourne sous Harmony OS dans sa contrée natale, Huawei a choisi de le doter d'Android 11 pour cette version Européenne. Un choix intéressant fait pour ne pas désorienter les acheteurs habitués à l'OS de Google.

Le P50 Pocket, le smartphone pliable de Huawei, arrive en France

Le P50 Pocket est donc un smartphone pliable en son centre. Ici, l'écran principal se referme sur lui-même grâce à une pliure verticale. Un format qui a déjà fait ses preuves et qui fonctionne à l'utilisation.

Sur sa coque extérieure, il dispose de deux cercles noirs. Si l’un est un module photo, le deuxième est un petit écran circulaire de 1 pouce d'une définition de 340 x 340 pixels. Il peut servir aux notifications, mais aussi à différentes applications, dès lors que l'écran est tactile et vous pouvez donc interagir avec lui. Vous pouvez déclencher un selfie, basculer d'un morceau à un autre si Deezer ou une application musicale est lancée, etc.

Une fois l'appareil ouvert, on profite d'un écran OLED pliable de 6,9 pouces d’une définition de 2790 x 1188 pixels. Si la pliure reste apparente quand le smartphone est ouvert, elle devrait théoriquement moins se voir que sur un Z Flip 3. Autre point notable face au concurrent de Samsung : l'appareil se referme complètement, il n'y a donc aucune espace entre les deux parties de l'écran lorsque le smartphone est refermé.

Enfin un pliable qui promet de vraies photos ?

Côté processeur, il faut compter sur un Snapdragon 888. En revanche, le smartphone est uniquement 4G. Deux éditions sont proposées : une avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, et une version « premium » avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire.

La batterie est quant à elle de 4000 mAh et compatible avec la charge rapide de 40 Watts. Côté photo, nous avons trois capteurs : un principal de 40 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur « ultra spectrum » de 32 mégapixels. Avec une telle fiche technique, on peut envisager une prise de vue exemplaire pour un smartphone pliable. Car jusqu'à présent, c'est le point faible de tous les appareils du genre que nous avons testés. Gageons que le savoir-faire Huawei parvienne à franchir le cap et à proposer un pliable digne de n'importe quel autre modèle premium en matière de prise de vue.

Huawei continue à proposer Android sur ses smartphones

Entre Android et HarmonyOS, Huawei a désormais le choix en termes d'OS pour ses smartphones. Mais comme sur le Nova 9 sorti il y a quelques mois, le constructeur chinois continue à proposer Android sur ses smartphones. Du moins en Europe, car en Chine, le P50 Pocket palpite bel et bien sous HarmonyOS 2.0.

C'est donc Android 11 qui est présent sur cette version, accompagné d'une surcouche EMUI 12. Toutefois, et vous vous y attendez, la suite logicielle de Google (les fameux GMS) est toujours absente. C'est également le cas sur le P50 Pro que Huawei vient de présenter. Il faudra donc faire une croix sur l'application Google Maps, le Play Store ou encore Gmail.

Quand sort le P50 Pocket en France et à quel prix ?

Le P50 Pocket dans sa version premium est disponible dès aujourd’hui au prix de 1599 euros en France. En revanche, pour la version plus classique (et moins chère), il faudra patienter un peu : elle sera disponible en France le 1er mars prochain pour 1299 euros.