Le Galaxy S26 pourrait recevoir ces deux nouveautés pour résoudre les problèmes de batterie des modèles précédents

Samsung compte bien corriger un point faible souvent critiqué sur ses smartphones. Avec le Galaxy S26, la marque pourrait introduire non pas une, mais deux nouveautés pour la batterie. De quoi espérer enfin une meilleure autonomie et plus de sécurité.

L’autonomie reste un critère essentiel pour de nombreux utilisateurs. Malgré des avancées sur la vitesse de charge ou la gestion logicielle, la batterie continue d’être un sujet délicat sur les smartphones haut de gamme. Face à la concurrence chinoise, Samsung doit redoubler d’efforts pour convaincre ceux qui veulent un téléphone fiable et endurant au quotidien.

Selon les informations relayées par The Elec, Samsung prépare deux nouveautés pour la batterie du Galaxy S26. La première est l’intégration de circuits de protection plus avancés, développés avec la technologie EMC. Ces circuits régulent le flux de charge et évitent la surcharge ou la décharge trop rapide. Concrètement, cela limite la chauffe excessive et ralentit l’usure de la batterie, un problème courant notamment lors de longues sessions de jeu ou de charge rapide. La deuxième amélioration concerne le boîtier de la batterie, qui passerait à un format dit « SUS CAN » en acier inoxydable. Cette nouvelle structure permettrait d’augmenter la capacité totale de la batterie tout en maintenant un format compact.

Le Samsung Galaxy S26 pourrait accueillir une batterie plus grande et mieux protégée

Grâce à ces évolutions, le Galaxy S26 Ultra pourrait atteindre une capacité de 5 500 mAh, soit environ 10 % de plus que le modèle précédent. Samsung espère ainsi offrir une autonomie prolongée tout en gardant un design fin. Le nouveau boîtier rend possible l’intégration d’une batterie plus grande sans agrandir l’appareil. Les circuits EMC, déjà utilisés dans d’autres gammes comme les Galaxy Z Fold ou certains iPhone, comme l’iPhone 16 Plus, contribuent aussi à libérer de l’espace interne en réduisant la taille des modules de protection.

Pour le moment, Samsung ne prévoit pas de passer aux batteries plus avancées en silicium-carbone, déjà adoptées par certains concurrents comme sur le OnePlus 13 que nous avions testé en début d'année. Ces batteries permettent d’augmenter la densité énergétique et donc d’offrir plus de capacité sans augmenter le volume. Malgré tout, les nouveautés attendues sur le Galaxy S26 représentent déjà un progrès important. Les utilisateurs pourraient profiter d’une autonomie renforcée et d’un meilleur contrôle thermique, tout en espérant peut-être des vitesses de charge plus rapides à l’avenir.