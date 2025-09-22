Le Galaxy S26 Ultra de Samsung pourrait bien battre Apple sur son propre terrain

Le duel entre Apple et Samsung s’intensifie encore. Cette fois, c’est l’écran qui pourrait faire la différence. Le futur Galaxy S26 Ultra promet des avancées inédites qui changeraient la donne.

Chaque nouvelle génération de smartphones relance la compétition entre les géants du secteur. D’un côté, Apple a frappé fort avec son iPhone 17 Pro, déjà considéré comme un succès. De l’autre, Samsung prépare sa riposte avec le Galaxy S26 Ultra. Pour rester dans la course, la marque coréenne doit frapper un grand coup, et tout porte à croire que son prochain modèle haut de gamme mettra l’accent sur son écran.

Selon ETNews, le Galaxy S26 Ultra sera doté d’une dalle plus fine et plus lumineuse que celle du Galaxy S25 Ultra. Ce progrès viendrait de l’intégration du nouveau matériau M14, le plus avancé actuellement pour les écrans OLED. Il permettrait de réduire la consommation d’énergie, d’augmenter la durée de vie et d’améliorer la luminosité. Apple était pressenti pour utiliser ce matériau sur l’iPhone 17 Pro, mais il n’est pas certain que cela se soit confirmé.

L’écran du Galaxy S26 Ultra viserait à dépasser celui de l’iPhone 17 Pro

Samsung pourrait accentuer son avantage en ajoutant la technologie Color filter on Encapsulation (CoE), déjà exploitée sur ses smartphones pliables depuis 2021. Cette technique consiste à intégrer le filtre de couleur directement dans la couche de protection OLED, évitant ainsi l’ajout d’un film polarisant. Résultat : un écran plus fin, plus lumineux et sans perte de qualité. Si cette rumeur se confirme, le Galaxy S26 Ultra serait le premier téléphone classique à en bénéficier, alors qu’Apple attendrait encore pour l’intégrer à ses prochains modèles.

La gamme des Galaxy S26 se distinguerait aussi par des tailles d’écran variées. Le modèle Pro proposerait une dalle de 6,27 pouces, l’Edge un écran de 6,66 pouces et l’Ultra atteindrait 6,89 pouces. Seul ce dernier profiterait du combo M14 + CoE, tandis que les autres conserveraient le matériau M13 déjà utilisé sur les S24 et S25. Au-delà de l’écran, des améliorations de design et de caméra sont attendues, mais la batterie pourrait rester en retrait. Pour Samsung, l’objectif est clair : faire du Galaxy S26 Ultra une référence face à l’iPhone 17 Pro, en s’appuyant sur un atout décisif, son écran.