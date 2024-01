Le Wi-Fi 7 sera plus stable, la mise à jour One UI 6.1 bientôt disponible, c’est le récap’ de la semaine

La prochaine génération de Wi-Fi arrive bientôt, Samsung veut améliorer la durée de vie de ses smartphones, un nouveau prototype de moteur électrique révolutionnaire actuellement en développement, c’est le récap’ de la semaine.

Pour ce premier récap’ de la semaine de 2024, on vous dit tout de la mise à jour One UI 6.1 et des améliorations à attendre du Wi-Fi 7. Alors que Samsung prévoit de gâter les acheteurs qui précommanderont un Galaxy S24, Fraunhofer Institute tente de développer des moteurs électriques capables de fonctionner sur plusieurs millions de kilomètres. Soyez les bienvenus dans ce nouveau récap' de la semaine et bonne année à tous nos lecteurs !

Que peut-on attendre de One UI 6.1 ?

Le lancement imminent des Galaxy S24 s’accompagnera de One UI 6.1, une mise à jour majeure de l’interface logicielle qui sera dotée de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment au niveau de la batterie. En effet, Samsung proposera désormais trois niveaux de protection pour la batterie, à savoir la protection de base, la protection adaptative et la protection maximale. Ce nouveau paramètre pourrait protéger la batterie et ainsi permettre aux utilisateurs de voir la durée de vie de leur appareil prolongée.

Wi-Fi 7 : vers une meilleure stabilité ?

C’est en tout cas ce que promet le directeur de la technologie pour la connectivité sans fil, Carlos Cordeiro. En effet, la prochaine génération de Wi-Fi serait plus fiable et les utilisateurs devraient être confrontés à beaucoup moins de problèmes de latence, de connexions instables ou de signaux interrompus. Le Wi-Fi 7 devrait arriver sur plusieurs appareils au cours du premier trimestre 2024.

Un nouveau problème d’exposition de données sur Google Drive

La société de jeux mobiles Ateam a déclaré avoir malencontreusement mis en danger les données personnelles d’environ un million d’utilisateurs. En effet, le développeur de jeux japonais avait mal configuré son service de stockage Google Drive et les informations personnelles étaient consultables par tous. Ateam encourage les utilisateurs à faire attention aux messages qui pourraient paraître suspects.

Galaxy S24 : découvrez les bonus de précommande

La sortie officielle des Galaxy S24 est prévue pour le 17 janvier mais il est déjà possible de précommander l’un des nouveaux flagships de Samsung. À en croire les rumeurs, le fabricant coréen aurait prévu de récompenser les achats en précommande. En effet, ces acheteurs pourraient bénéficier de deux fois plus de stockage gratuitement et pourraient également s’offrir d’autre appareil de l’écosystème Samsung, tels que des Galaxy Buds FE ou une Galaxy Watch, à prix réduits.

Un nouveau prototype de moteur électrique révolutionnaire

C’est dans le cadre du projet REASSERT que le Fraunhofer Institute travaille actuellement sur un prototype de moteur électrique qui pourrait révolutionner l’industrie automobile. Conçu pour pouvoir être réparé et recyclé, il devrait être capable de fonctionner encore et encore, sur des millions de kilomètres. Une innovation qui pourrait considérablement limiter l’impact des voitures électrique sur l’environnement et réduire les déchets.

