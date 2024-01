Les enfants restreints voire interdits d’écran, Emmanuel Macron l’envisage

Emmanuel Macron estime que les enfants passent trop de temps devant les écrans en France.Il propose une régulation qui pourrait aller jusqu'à des restrictions de contenus ou des interdictions, en se basant sur un consensus scientifique.



L'être humain n'a jamais été autant entouré d'écrans. À l'époque, il y avait la télévision, mais aujourd'hui, il faut compter sur le smartphone, l'ordinateur fixe, l'ordinateur portable, la tablette, la console de jeux vidéo… Sans parler des affichages publicitaires dans la rue. Difficile de mesurer l'impact de ces derniers d'ailleurs. Par contre, de nombreuses études ont passer les autres au crible, surtout pour savoir comment ils interagissent avec le développement des enfants. Pendant des années, des médecins préconisent de les exposer aux écrans le plus tard possible.

Une croyance tenace qui commence à se nuancer avec les dernières recherches en date. Le chef de l'État Emmanuel Macron s'est exprimé à ce propos lors d'une conférence de presse. D'une manière générale, on sait qu'un Français passe en moyenne un tiers de son temps éveillé face à un écran. Le Président de la République souhaite surtout prendre des mesures concernant les jeunes. “L'irruption de nouvelles technologies bouleverse beaucoup nos repères. […] Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire […], et cela dès l’enfance, en renforçant le soutien et l’exigence vis à vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer”, explique-t-il.

Emmanuel Macron veut prendre des mesures pour limiter le temps que passent les enfants devant les écrans

Il poursuit : “sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants dans les familles, à la maison comme en classe, parce qu’il en va de l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties à l’école”. Les “recommandations d'experts” dont il est question ici serviront à obtenir “un consensus scientifique”. La commission formée à cet effet doit rendre ses conclusions à la fin du mois de mars cette année, l'idée étant que “les meilleurs experts nous disent s'il y a des règles de base, avant tel âge…”.

Emmanuel Macron n'a pas donné de détails ou d'exemples concernant les mesures envisagées, mais il a déjà affirmé qu'elles pourraient mettre en place des “restrictions sur les contenus” et “peut-être des interdictions”. L'été dernier, la Chine annonçait des réflexions similaires, en souhaitant limiter l'utilisation d'un smartphone par un enfant à deux heures par jour maximum.

Source : BFMTV