Le Galaxy S23 serait meilleur en gaming que l’iPhone 14 Pro, d’après un benchmark

Les smartphones équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 2 ne sont pas attendus avant le mois prochain, mais nous en savons désormais un peu plus au sujet des performances de leur puce graphique.

Il y a quelques jours, nous avions pu découvrir un premier benchmark Geekbench du Snapdragon 8 Gen 2 sur un Galaxy S23, qui donnait déjà quelques indications sur les performances de la puce. Pour rappel, Qualcomm devrait annoncer le nouveau processeur lors d’une conférence à Hawaï le 15 novembre prochain.

Le leaker Ice Universe avait précédemment dévoilé que le processeur destiné aux smartphones Android de 2023 allait utiliser une configuration un peu différente cette année pour la partie CPU, puisqu’on retrouvera un cœur (Cortex-X3) cadencé à 3,36 GHz, de quatre cœurs (deux Cortex-A715 et deux Cortex-A710) cadencés à 2,8 GHz ainsi que trois cœurs (Cortex-A510) cadencés à 2,0 GHz. La puce promet donc d’être beaucoup plus puissante que la génération précédente grâce à des fréquences en hausse, et on en sait désormais plus sur la partie graphique.

Le GPU du Snapdragon 8 Gen 2 serait plus puissant que celui de la puce A16

Sur le réseau social chinois Weibo, le célèbre leaker Digital Chat Station a dévoilé que le Snapdragon 8 Gen 2 avait atteint les 217 fps sur le benchmark GFXBench. Le GPU du SoC, un Adreno 740, serait donc le plus rapide du marché.

En comparaison, la dernière puce d’Apple de l’iPhone 14 Pro, l’A16 Bionic, ne dépasse pas les 195 fps sur le même benchmark. Le leaker dévoile également que la Dimensity 9200, la prochaine puce haut de gamme de MediaTek, fait encore moins bien avec « seulement » 176 fps. L’avance du Snapdragon 8 Gen 2 sur le benchmark est donc considérable par rapport à ses concurrents directs, ce qui devrait signifier que les smartphones Android proposeront de meilleurs performances dans les jeux vidéo.

Même si le Snapdragon 8 Gen 2 n’atteint pas les performances de la puce A16 d’Apple au niveau du CPU, il semblerait que les smartphones Android de 2023 bénéficieront d’un GPU bien plus puissant. On peut donc s’attendre à ce que des smartphones tels que les Xiaomi 13, les Galaxy S23, le OnePlus 11 ou encore le Oppo Find X6 Pro soient plus intéressants en gaming que les derniers iPhone d’Apple.