Samsung Galaxy S23 : découvrez le 1er benchmark de la puce Snapdragon 8 Gen 2

Le Galaxy S23 n’est pas attendu avant le début de l’année prochaine, mais le smartphone vient déjà d’être repéré sur le célèbre benchmark Geekbench. À bord, on retrouvera la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.

Des internautes à l’affut de la moindre trace du Galaxy S23 ont annoncé que le smartphone était apparu sur le benchmark Geekbench plusieurs mois avant sa sortie sous le nom de son numéro de modèle « Samsung SM-S911U ». Ce dernier tourne sous Android 13, et utilise un nouveau processeur au nom de code « kalama », le prochain Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm présentera officiellement le 15 novembre 2022.

Il y a quelques semaines, plusieurs rapports indiquaient que le géant coréen allait abandonner ses propres puces Exynos sur cette nouvelle série. On peut donc espérer que les modèles européens seront également équipés de la puce haut de gamme gravée en 4 nm par TSMC, qui s’annonce surpuissante.

Le Snapdragon 8 Gen 2 promet d’être une des meilleures puces à ce jour

Cette année, on s’attend à ce que Qualcomm utilise un agencement de cœurs 1+2+2+3 pour son Snapdragon 8 Gen 2, contrairement aux générations précédentes. C’est vraisemblablement ce que confirme le benchmark Geekbench, qui annonce la présence d’un cœur (Cortex-X3) cadencé à 3,36 GHz, de quatre cœurs (deux Cortex-A715 et deux Cortex-A710) cadencés à 2,8 GHz ainsi que trois cœurs (Cortex-A510) cadencés à 2,0 GHz.

Grâce au nouveau Snapdragon 8 Gen 2, le Galaxy S23 a réussi à atteindre un score de 1524 points sur un cœur, et de 4597 points sur plusieurs cœurs. C’est donc bien mieux que tous les smartphones Android actuels, mais il ne s’agit pas encore des meilleures performances que l’on peut attendre du Snapdragon 8 Gen 2.

En effet, il faut rappeler que les smartphones de Samsung obtiennent toujours des scores un peu moins élevés que la concurrence dans les benchmarks, notamment à cause d’un système de refroidissement plus discret. Le Galaxy S23 n’est pas non plus aidé par sa petite taille de 6,1 pouces et son épaisseur de seulement 7,6 mm, qui ne lui permettent pas de rivaliser avec des smartphones plus gros et plus grands.

En regardant en détail les résultats, des internautes ont également constaté que le cœur principal Cortex-X3 n’avait jamais dépassé les 3.0 GHz, ce qui laisse une grosse marge de progression pour les concurrents dotés de meilleurs systèmes de refroidissement. Enfin, le Galaxy S23 utilise toujours 8 Go de RAM, on devrait donc pouvoir espérer de meilleurs scores d’autres appareils avec 12 Go ou 16 Go de RAM.