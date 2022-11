Galaxy S23 : Samsung pourrait lancer ses smartphones dès le 23 décembre 2022

Comme chaque année, Samsung s’apprête à lancer de nouveaux smartphones haut de gamme, mais le géant coréen pourrait bien cette fois-ci avoir beaucoup d’avance sur son calendrier par rapport aux années précédentes.

Il y a quelques semaines, nous rapportions que Samsung pourrait avancer la date de lancement de ses prochains smartphones haut de gamme Galaxy S23. En effet, on sait que Qualcomm présentera sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 lors d’une conférence mi-novembre, plutôt que début décembre.

Tous les fabricants de smartphones vont donc avoir de l’avance sur leur calendrier habituel, ce qui leur permettra de sortir leurs appareils un peu plus tôt. On s’attend notamment à avoir arriver les Xiaomi 13 dès la fin du mois de novembre, et ceux-ci pourraient rapidement être rejoints par la série phare de Samsung un mois plus tard.

Les Galaxy S23 pourraient être présentés avant Noël

Au début de l’année, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra avaient été présentés à l’occasion d’une conférence Unpacked le 9 février dernier, avant de sortir en magasins le 25 février. Samsung ne souhaiterait pas attendre un an avant de dévoiler sa nouvelle série, puisque ceux-ci pourraient finalement être présentés juste avant Noël.

En effet, l’opérateur coréen KT publié une image des Galaxy S23 qui dévoile les dates de précommande des smartphones de Samsung. Sur celle-ci, on peut lire que les précommandes s’étendront du 23 décembre 2022 au 5 janvier 2023. On peut donc imaginer que les smartphones seront présentés dès le 23 décembre prochain (voire la veille), avant d’être disponibles pour tous en magasins le 6 janvier 2023. Cela pourrait décevoir les possesseurs de Galaxy S22, qui verront leurs smartphones être remplacés moins d'un an après leur sortie.

En sortant ses smartphones dès les premiers jours de janvier, Samsung aurait donc près d’un mois et demi d’avance sur son calendrier habituel. Le géant coréen a peut-être réussi à produire ses smartphones plus tôt que les années précédentes, notamment parce que ceux-ci ne seront pas très différents des S22 actuels. Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 devrait être la nouveauté principale de tous les modèles de la série, mais la version Ultra profitera également d’un tout nouveau capteur photo de 200 MP, qui viendra remplacer la caméra de 108 MP des générations précédentes.