Les Galaxy S22 et S22+ seront équipés d’un capteur principal 50 MP pour filmer en 8K

Samsung prévoirait d’apporter une amélioration significative aux capteurs principaux des Galaxy S22 et S22+. Alors que les S21 et S21+ sont équipés d’un capteur 12 MP, leurs successeurs pourraient quant à eux bénéficier de capteurs 50 MP. On ne sait pas encore si le modèle Ultra reprendra le capteur 108 MP de son prédécesseur.

À la sortie du Galaxy S21, Samsung n’a eu de cesse de vanter les mérites du capteur principal 108 MP du modèle Ultra. Si les performances photo des modèles standards et Plus n’ont pas à rougir, certains utilisateurs regrettent que le constructeur coréen se soit contenté de reprendre les capteurs 12 MP déjà présents sur les Galaxy S20 et S20+. Fort heureusement, cela pourrait enfin changer avec la nouvelle génération à venir.

Le leaker FrontTron nous informe en effet que Samsung opterait pour un capteur principal 50 MP pour les deux premiers modèles de la gamme. Ils seraient accompagnés d’un capteur grand-angle 12 MP et d’un téléobjectif 12 MP x3. Ce dernier se réfère aux smartphones en les appelant « R » pour « Red » et G pour « Green », en référence au nom de code « Rainbow » (arc-en-ciel) donné aux Galaxy S22.

Samsung Rainbow R/G Rear Cam Main 50MP

Ultrawide 12MP

Telephoto 12MP 3x Take w/ 🧂 ~BV — Tron ❂ #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 23, 2021

Les Galaxy S22 profiteront d’un meilleur capteur principal

FrontTron précise qu’il vaut mieux prendre cette information avec du recul, tant qu’aucune confirmation n’a été faite. Reste que si celle-ci s’avère exacte, il s’agira d’une très bonne nouvelle pour la gamme. À titre d’information, le dernier capteur 50 MP de Samsung, l’Isosell GN2, est capable de filmer en 8K, fonctionnalité actuellement en cours de test chez Samsung. Pour le slow motion, il affiche la 4 K/120 FPS et 1080 p/480 FPS. Ces performances sont pour le moment obtenu par le capteur téléobjectif 64 MP sur les Galaxy S21 et S21+.

Sur le même sujet : Galaxy S22 : le GPU AMD intégré à l’Exynos 2200 est 30 % plus rapide que le modèle actuel

En revanche, nous n’avons toujours pas d’information à propos du capteur principal qui équipera le Galaxy S22 Ultra. Rappelons que, tout comme les autres modèles, celui du Galaxy S21 Ultra est également que le même que celui que l’on retrouve sur le Galaxy S20. Pendant un temps, on a cru que Samsung opterait pour un capteur 150 MP. Il est possible que ce dernier se retrouve finalement sur le prochain flagship de la marque, qui prévoit déjà de l’équiper du meilleur zoom optique jamais vu sur smartphone.