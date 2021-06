Galaxy S22 Ultra : ce superbe concept présente un smartphone aussi doué en photo qu’en jeu

Un designer a créé un concept très élégant du futur Galaxy S22 Ultra. Il s’appuie sur le design du Galaxy S21 Ultra. Il reprend l’idée d’un partenariat entre Samsung et Olympus en faisant évoluer le module photographique. Et il intègre un système de ventilation actif pour refroidir la puissante plate-forme.

Le Galaxy S22 ne sera pas présenté avant le début de l’année prochaine. Cependant, le futur smartphone haut de gamme de Samsung fait déjà parler de lui. Au travers de fuite d’une part. L’une d’entre elles révélaient il y a deux semaines que le smartphone serait équipé d’un dos en verre. Une autre annonçait que le S22 Ultra profiterait d’un écran de 6,8 pouces (comme celui du S21 Ultra). Une autre rumeur affirme que le GPU du smartphone, développé avec AMD, serait bien plus puissants.

Et une quatrième enfin annonçait un possible partenariat entre Samsung et Olympus, de la même manière que les partenariats entre Leica et Huawei ou Zeiss et Vivo. De ces quelques fuites, les designers ont imaginé plusieurs concepts intéressants. Nous vous avons présenté le premier au mois d’avril. Un second concept, créé par l’illustrateur TechnizoConcept est plus surprenant encore. Il combine l’ensemble des rumeurs que nous venons de citer pour imaginer un smartphone hors norme. Une vidéo est à découvrir en fin de cet article.

Ce concept S22 Ultra est aussi doué en jeu qu'en photo

Nous avons noté quatre détails importants dans ce concept. Le premier est le module photographique avec cinq objectifs. L’un d’entre eux est beaucoup plus gros que les autres. Il s’agit du présumé capteur 200 mégapixels développé par Samsung et Olympus, selon les rumeurs. Les autres objectifs sont ici des modèles 108 mégapixels (grand-angle), 12 mégapixels (ultra grand-angle) et deux fois 10 mégapixels (zoom optique 3x et 10x). Un autofocus laser complète l’ensemble. Un ensemble très ambitieux.

Deuxième détail, l’écran intègre un poinçon. Le designer reprend donc les dernières rumeurs affirmant que le Galaxy S22 ferait l’impasse sur un capteur selfie invisible et caché sous l’écran. Troisième détail, le stylet. Le Galaxy S22 Ultra serait compatible S-Pen. Des fuites affirment que Samsung pourrait abandonner la gamme Note et reporter le support S-Pen sur les plus grands modèles de la gamme S.

Enfin, le concept imagine un système de refroidissement actif pour accompagner le SoC Exynos avec GPU AMD. Il est basé ici sur un flux d’air activé par un ventilateur. Il existe un système équivalent chez Lenovo, avec le Legion Duel 2. L’avantage est de refroidir la plate-forme pour préserver les performances de la plate-forme quand vous jouez longtemps à des jeux gourmands en ressource. L’inconvénient est la perte de l’étanchéité.

Source : LetGoDigital