Galaxy S22 : l’Exynos 2200 dépasse très largement le Snapdragon 888 sur 3DMark

Le Galaxy S22 devrait être équipé de l’Exynos 2200, prochain SoC haut de gamme de Samsung. Le composant a été testé avec le benchmark 3DMark. Il y obtient un score largement plus élevé que celui du meilleur smartphone sous Snapdragon 888. En cause, son GPU développé par AMD et basé sur la même architecture que celles de la PS5 et de la Xbox Series X.

Samsung prépare l’arrivée du Galaxy S22 pour le début de l’année prochaine. Même si cela reste une hypothèse, c’est très probable. D’abord parce que la firme coréenne a pris cette habitude depuis de nombreuses années. Ensuite parce que les fuites s’intensifient ces dernières semaines à propos des différentes tailles d’écran proposées, à propos du possible partenariat entre Samsung et Olympus dont le smartphone bénéficiera au niveau photo, ou encore à propos de son SoC, l’Exynos 2200, dont le GPU serait développé par AMD.

Les fuites affirment que le SoC devrait être gravé en 4 nm, contre 5 nm pour les composants haut de gamme actuels. Il serait composé d’un Cortex-X1, de trois Cortex-A78 et de trois Cortex-A55. Ensuite, le processeur graphique de l’Exynos 2200 serait basé sur l’architecture RDNA2 d’AMD, la même qui équipe les dernières consoles de jeu, PS5 et Xbox Series X. Et des benchmarks affirment que le GPU est 30 % plus puissant que celui de l’Exynos 2100 qui équipe le Galaxy S21. Voilà qui est prometteur.

Les performances de l'Exynos 2200 sont beaucoup plus élevées que celles des meilleurs smartphones actuels

Le site Mydrivers apporte également d’autres indices sur les possibles performances de l’Exynos 2200. Le média chinois a publié un article accompagné d’une capture d’écran provenance de Wild Life, l’un des tests du benchmark 3D Mark. Pour rappel, 3DMark s’intéresse essentiellement à la partie graphique du SoC. Le site prétend qu’il s’agit d’un score obtenu avec l’Exynos 2200, même s’il n’y a aucune preuve que ce soit vrai. Mais, partons donc du principe que c’est le cas.

Le score obtenu est donc supérieur à 8000 points. Faisons quelques comparaisons avec les smartphones que nous avons testés récemment dans nos colonnes. Un smartphone sous Snapdragon 888 réalise un score compris entre 5500 et 5800 points. Le Legion Duel 2 de Lenovo, par exemple, frôle la limite haute de cette fourchette.

Dépasser les 8000 points est donc assez extraordinaire. Il n’est même pas certain que le Snapdragon 888+, à peine annoncé, en soit capable. L’iPhone 12 Pro Max réalise un score légèrement en dessous des 6700 points. Là encore, la différence est considérable. Si l’Exynos 2200 est réellement capable d’atteindre les 8000 points, nous sommes donc face à une plate-forme extrêmement puissante.

Source : Mydrivers