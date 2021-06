Le Galaxy S21 FE profitera d’une charge rapide de 25 watts seulement

Le Galaxy S21 FE vient d’obtenir une certification pour son chargeur. Ce dernier offrira une puissance de 25 watts. Soit la même puissance que la plupart des smartphones milieu de gamme et haut de gamme de la marque. Nous sommes bien loin d’une concurrence qui adopte une charge rapide à 50 ou 65 watts, même pour des modèles vendus sous la barre des 600 euros.

La charge rapide est aujourd’hui une fonction courante dans les smartphones, même sur le milieu de gamme. Cela permet de charger plus rapidement votre mobile. Si vous avez un quart d’heure, vous pouvez gagner jusqu’à 50 % d’autonomie en plus. Ce qui est bien pour dépanner. Bien sûr, la charge rapide soumet les cellules de la batterie à une contrainte physique supérieure. Mais les bénéfices sont importants pour l’utilisateur.

Une bonne charge rapide, aujourd’hui, offre une puissance de 50 watts ou plus. Vous trouvez des modèles compatibles chez Oppo, Xiaomi, Realme, Honor, Asus, OnePlus, Vivo, Huawei ou encore ZTE. Mais pas chez Samsung. La marque coréenne se contente, pour certains modèles, d’une charge rapide de 45 watts. C’est le cas du Galaxy S20 Ultra, du Galaxy Note 10+ ou du Galaxy S10 Lite. Aucun des modèles sortis ces 12 derniers mois n’est compatible.

Le Galaxy S21 FE sera compatible charge rapide 25 watts

Depuis le 2e semestre 2020, la puissance de charge la plus élevée chez les Galaxy est de 25 watts. Galaxy S21 Ultra. Galaxy Note 20. Galaxy A52 5G. Etc. Et cela devrait rester encore ainsi avec le tout prochain Galaxy S21 FE qui a fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines. Le smartphone a reçu sa certification auprès de l’organisme chinois 3C. Cette certification confirme que le Galaxy S21 FE disposera d’un chargeur compatible avec une tension de 11 volts et une intensité de 2,25 ampères. Soit une puissance de 25 watts. Toujours la même.

Il y a deux hypothèses derrière cette information. Soit Samsung ne livrera qu’un chargeur 25 watts avec son téléphone, mais ce dernier supportera une puissance plus élevée. Ce fut le cas du Galaxy Note 10+, dont le chargeur 45 watts était en option. Une erreur tactique largement pointée du doigt. Soit Samsung livrera un chargeur adapté, comme tous les modèles récents, indiquant que le Galaxy S21 FE ne supportera une puissance que de 25 watts, comme son prédécesseur, le Galaxy S20 FE. Nous penchons évidemment pour la deuxième hypothèse. Et c’est presque dommage.

