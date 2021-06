Samsung : le Galaxy S22 Ultra sera le seul de la série à avoir un dos en verre

À près de 6 mois du lancement de la série Galaxy S22 par Samsung, des détails commencent à fuiter concernant les smartphones haut de gamme, et notamment les matériaux qu’ils utiliseront.

Selon une source coréenne relayée par le leaker @FrontTron sur Twitter, Samsung devrait réserver le dos en verre au Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus onéreux. Les Galaxy S22 et S22+ utiliseraient eux du « polycarbonate renforcé », qui n’est autre que du plastique. Sur la génération actuelle, seul le Galaxy S21 est fait de plastique, tandis que les modèles S21+ et S21 Ultra sont eux en verre.

La source précise que ces matériaux pourraient encore changer, puisque Samsung n’a pas encore choisi quel prototype sera produit en masse. Si Samsung venait à utiliser du plastique plutôt que du verre sur son Galaxy S22+, cela pourrait être mal perçu par les fans, puisque beaucoup voient le plastique comme un matériau moins premium. Cependant, en plus d’être moins cher, le plastique est également plus résistant que le verre, et permet également d’alléger les smartphones.

Le Galaxy S22 Ultra restera le smartphone le plus premium de Samsung

En dehors des smartphones pliants, le Galaxy S22 Ultra devrait conserver son statut de smartphone le plus premium du fabricant coréen. L’année prochaine, on s’attend de nouveau à ce qu’il utilise du verre Gorilla Glass Victus sur la face avant, mais également sur la face arrière. De plus, on sait déjà qu’il sera le seul smartphone de la série à conserver la taille de son prédécesseur.

En effet, le Galaxy S22 standard verrait la taille de son écran diminuer pour passer à 6,06 pouces contre 6,2 pouces pour la génération actuelle, et l’écran du Galaxy S22+ ne mesurerait que 6,55 pouces, contre 6,7 pouces sur le Galaxy S21+. L’année prochaine, le Galaxy S22 Ultra devrait quant à lui demeurer gigantesque, puisqu’il offrirait de nouveau un écran de 6,8 pouces.

L’écran ne devrait pas être très différent du Galaxy S21 Ultra actuel, puisqu’on sait que le Galaxy S22 n’utilisera finalement pas de capteur selfie caché sous l’écran. On devrait donc retrouver un poinçon au milieu de l’écran. L’élément le plus attendu de cette nouvelle génération est probablement son GPU conçu par AMD qui est capable d’enterrer celui de l’iPhone 12.

Source : naver