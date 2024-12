Le FBI vous prévient : n’envoyez pas de messages d’Android vers iOS et inversement, voici pourquoi

Alors qu'il a fallu des années pour qu'Apple adopte enfin le protocole RCS, le FBI recommande maintenant de ne pas s'en servir pour envoyer des messages entre Android et iOS, ou vice-versa.

Des années. Des années que la guerre entre bulles vertes et bulles bleues faisait rage. En 2020, le protocole RCS, pour Rich Communication Services, devient le standard de messagerie sur Android, remplaçant l’obsolète SMS. Mais Apple, qui n'aime pas faire comme tout le monde, n'est pas pressé de l'adopter. En attendant, les détenteurs d'un smartphone Android envoyant un texto à un iPhone sont obligés d'utiliser l'ancien système, moins sécurisé.

Après des moqueries incessantes de la part de Google ou Samsung, c'est finalement l'Europe qui fait plier la marque à la pomme croquée en l'obligeant à mettre fin aux hostilités. À l'été 2024, l'armistice est signée : le RCS arrive enfin sur les iPhone avec iOS 18. Quelques mois plus tard, son adoption est loin d'être totale, et voilà que le FBI veut le tuer dans l’œuf en recommandant de ne pas l'utiliser pour écrire d'Android vers iOS et vice-versa.

LE FBI recommande de ne pas se servir du RCS pour communiquer entre iOS et Android ou inversement

La raison est très simple : le RCS version Apple est amputé de plusieurs fonctionnalités, dont le chiffrement de bout en bout. Jusque là, il est donc logique de préconiser l'utilisation d'une messagerie entièrement sécurisée quel que soit son système d'exploitation mobile. WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram… Elles ne manquent pas. Mais pourquoi mettre en garde maintenant ?

Lire aussi – Les clients Orange seront les derniers à profiter du RCS sur iPhone et ce ne sera pas en 2024, désolé !

Et bien parce que les opérateurs américains sont en ce moment la cible d'une cyberattaque de grande envergure attribuée au groupe chinois Salt Typhoon. Il s'avère que le piratage est “en cours et probablement plus important qu’on ne le pensait auparavant“, indique l'agence gouvernementale. Vous l'aurez compris : l'avertissement concerne surtout les États-Unis, même s'il reste valable pour tout le monde. En tous cas, il ne va pas favoriser l'expansion du RCS sur iPhone, malgré les efforts fait pour rendre les conversations entre les deux systèmes plus agréables.

Source : Forbes