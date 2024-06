Le RCS débarque enfin sur iPhone, mais plusieurs fonctions manquent à l’appel

Nous avons de premiers retours sur l'utilisation du RCS sur iPhone. Pour l'instant, plusieurs fonctionnalités bien pratiques sont absentes. Le chiffrement de bout-en-bout n'est pas disponible non plus.

C'était attendu, mais Apple a officialisé lors de la WWDC 2024 la compatibilité à venir de l'iPhone avec le RCS, via la mise à jour iOS 18. Si le RCS n'est pas encore activé par défaut dans la bêta, un utilisateur a réussi à bidouiller son appareil pour mettre en route le support de ce protocole de communication, que l'on connait depuis déjà longtemps sur Android.

Grâce à quelques captures d'écran et au retour de cet utilisateur, nous savons à quoi va ressembler l'expérience RCS sur iPhone. Nous apprenons que le transfert de fichiers et d'images de haute définition seront disponibles. Les indicateurs d'envoi, de réception et de lecture des messages seront également de la partie.

Une expérience RCS incomplète sur iPhone

Toutefois, quelques fonctions du RCS semblent manquer à l'appel sur iPhone. Si les discussions de groupe sont bien prises en charge, celles-ci ne bénéficient par contre pas de la confirmation de lecture. Les réactions aux messages envoyés depuis un appareil sous Android ne sont pas disponibles non plus.

Pareillement, Dhinak G indique que le chiffrement de bout-en-bout n'est pas activé pour les communications entre iOS et Android. Apple a recours au RCS Universal Profile, qui ne supporte pas cette couche de sécurité, au contraire de Google Jive. La marque à la pomme a pendant des années justifier l'absence du RCS sur iPhone pour des raisons de sécurité.

Rappelons qu'iOS 18 n'est qu'en phase de bêta (la version stable sera déployée en septembre) et que le RCS n'y est encore pas officiellement disponible. Apple a donc encore le temps d'améliorer la situation. On ne peut qu'espérer que l'intégration du protocole soit plus complète dans quelques mois, même s'il va sans doute falloir se résoudre à faire une croix sur le chiffrement de bout-en-bout. Et même avec le RCS, Apple a pris la décision de continuer à différencier les utilisateurs d'iPhone et de terminaux d'Android avec la couleur des bulles de discussion (bleu ou vert).