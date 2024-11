Cette mise à jour améliore la messagerie entre iPhone et Android, la frontière entre les bulles bleues et vertes se réduit

Une nouveauté rapproche les utilisateurs d’iPhone et d’Android et simplifie leurs échanges. Avec cette récente mise à jour, les conversations entre les deux systèmes devraient devenir bien plus fluides et lisibles.

Depuis l’arrivée de la prise en charge du standard Rich Communication Services (RCS) sur iOS 18, Apple a commencé à réduire certaines incompatibilités avec les appareils Android. Longtemps source de confusion, les conversations entre utilisateurs des deux systèmes sont souvent encombrées par des différences d’affichage. Un simple emoji de réaction pouvait se transformer en une ligne de texte supplémentaire. Cela rend les échanges peu lisibles, notamment dans les discussions de groupe.

Désormais, grâce à une mise à jour discrète de l’application Messages, les utilisateurs d’iPhone peuvent voir les réactions envoyées depuis Android affichées directement sur le message concerné. Les émoticônes de réaction, comme le cœur ou le pouce levé, s’affichent maintenant en ligne avec la bulle de message, au lieu d’apparaître comme un texte séparé. Bien que ni Apple ni Google n’aient encore officialisé ce changement, des tests menés par un de nos confrères de The Verge entre plusieurs modèles d’iPhone et de smartphones Android ont confirmé cette amélioration.

Les émoji d’Android envoyés par RCS s’affichent désormais correctement sur les iPhones

Ce changement s’inscrit dans le cadre de la prise en charge du standard RCS de Google, introduit avec iOS 18. Cette norme, bien que basique sur iOS, représente un progrès pour les conversations inter-marques qui permettent désormais aux utilisateurs Android de réagir aux messages envoyés par des iPhone sans générer de confusion dans l’affichage. Toutefois, Apple conserve certaines fonctionnalités exclusives pour iMessage, telles que les bulles bleues, distinctives pour ses utilisateurs.

Cette évolution semble répondre aux pressions des régulateurs en Europe et en Chine, qui demandent une meilleure interopérabilité entre appareils. Les réactions d’emoji d’Android sont prises en charge par la version 2.7 du RCS, qui propose également d’autres fonctionnalités comme la possibilité de modifier un message envoyé, bien que cela ne soit pas encore opérationnel sur iOS. Cette nouveauté marque une avancée vers des échanges plus fluides entre utilisateurs de smartphones de ces deux marques, et pourrait annoncer davantage de compatibilités à l’avenir.