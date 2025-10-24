Le design du Samsung Galaxy S26 Ultra révélé par un accessoiriste, confirmant ces deux changements

Une fuite nous dévoile une partie du design du Galaxy S26 Ultra, avec un îlot photo qui paraît imposant et des aimants pour la recharge sans fil magnétique Qi2.

Les fabricants de coque ont tendance à révéler le design de smartphones pas encore sortis, ni même annoncés par les marques, avec quelques semaines d'avance. Cette fois-ci, l'accessoiriste Thinborne, entreprise basée aux États-Unis et spécialisée dans les protections en fibre aramide ultra fines et légères pour mobiles, a fait particulièrement fort. Plus de deux mois avant sa présentation attendue, elle a fait fuiter des visuels du Galaxy S26 Ultra de Samsung.

Les images publiées par Thinborne confirment que Samsung va modifier la conception de son smartphone le plus haut de gamme et qui ne soit pas pliable au niveau des capteurs photo. Leur disposition ne change pas, avec les trois plus gros objectifs placés à la verticale sur le côté gauche. Mais sur le Galaxy S26 Ultra, ces trois caméras sont reliées entre elles par un îlot, un design qui avait été abandonné il y a plusieurs générations. On a l'impression que ce bloc photo est plus épais que sur le Galaxy S25 Ultra, on espère que cela sera compensé par un cadre plus fin, ce qui est difficilement visible sur ces nouvelles images.

Galaxy S26 Ultra : retour d'un îlot photo et apparition du Qi2

Sur un visuel, on voit un anneau magnétique, laissant entendre que Samsung va enfin intégrer des aimants nativement à son appareil et que celui-ci sera compatible avec la norme Qi2. Apple propose une telle fonction depuis de nombreuses années avec MagSafe, mais les constructeurs Android ont jusqu'ici préféré commercialiser des étuis ou coques avec aimants plutôt que de les ajouter directement dans leurs smartphones. Google a finalement sauté le pas avec ses Pixel 10, et Samsung devrait donc suivre. Le Qi2 permet d'optimiser l'alignement du mobile sur un chargeur sans fil, et donc l'efficacité de la recharge, et de magnétiser des accessoires au dos du mobile.

Le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer une puce Exynos 2600 en Europe, ainsi qu'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. On attend aussi quelques améliorations en photo. La série des S26 devrait être présentée en janvier 2026, mais des changements au niveau de la production pourrait la retarder de quelques semaines.